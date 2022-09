Iran : le président veut une enquête pour vérifier l'existence de la Shoah

Le président de l’Iran Ebrahim Raïssi a appelé à la création d’une enquête menée par des experts pour confirmer l’existence de la Shoah.

Invité pour une interview par un média américain, Ebrahim Raïssi, le chef d’état iranien, a demandé une enquête pour prouver l’Holocauste.

Dans un entretien diffusé ce dimanche par CBSNews dans le cadre de l’émission 60 Minutes, le président de l’Iran a été interrogé sur la Shoah : «Croyez-vous que l’Holocauste s’est produit ? Que 6 millions de juifs aient été massacrés ?», a demandé la journaliste.

When asked if he believed the Holocaust happened, Iranian President Raisi told Lesley Stahl, “There are some signs that it happened. If so, they should allow it to be investigated and researched.” https://t.co/CChTRxBFcr pic.twitter.com/7ZSBEknrh1

— 60 Minutes (@60Minutes) September 19, 2022