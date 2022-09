L’Union européenne gaspille plus de nourriture qu’elle n’en importe, affirme un rapport

Un rapport affirme que l'Union européenne gaspille plus de nourriture qu’elle n’en importe. Les organisations environnementales réclament un renforcement de la législation.

En 2021, l'Union européenne a importé près de 138 millions de tonnes de produits agricoles et gaspillé plus de 150 millions de tonnes de nourriture. C'est le constat dressé par l'organisation environnementale Feedback EU, dans un rapport dévoilé ce mardi.

Alors qu'environ un cinquième de la production alimentaire de l'UE est actuellement gaspillée, le Bureau européen de l'environnement (BEE) - qui fédère 180 associations environnementales européennes - appelle à «mettre fin à ce scandale de gaspillage alimentaire».

