Syrie : au moins 71 migrants morts noyés dans un naufrage au large du pays

Au moins 71 personnes sont mortes noyées au large de la Syrie, après le naufrage d'une embarcation de migrants partie du Liban, a indiqué vendredi le ministre libanais des Transports, Ali Hamieh, dans un bilan actualisé à la hausse et susceptible d'évoluer à nouveau dans les prochaines heures.

Un bilan dramatique et toujours provisoire. Au moins 71 personnes sont mortes noyées à la suite d'un naufrage au large de la Syrie. L’embarcation était partie du Liban, a indiqué vendredi 23 septembre le ministre libanais des Transports, Ali Hamieh.

Plus de 100 personnes, principalement des Libanais et des Syriens, se trouvaient à bord du petit bateau qui a chaviré la veille au large de la ville portuaire de Tartous. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues, alors qu’un précédent bilan vendredi matin faisait déjà état de 51 morts, selon l’AFP.

«Une assistance en oxygène est fournie à la plupart des personnes hospitalisées et certaines d'entre elles ont été transférées aux soins intensifs», a ajouté la même source, soulignant que tous les soignants de la région sont mobilisés.

«Selon certains survivants, l'embarcation est partie mardi de la région de Minié, dans le nord du Liban, transportant entre 120 et 150 personnes», a indiqué le directeur général des ports syriens, Samer Kbrasli, dans un communiqué publié par le ministère syrien des Transports.

le liban comme point de départ des embarcations

Des équipes de secours ont été dépêchées sur les lieux du naufrage pour tenter de retrouver d'autres survivants, mais «les recherches en mer ont été interrompues le soir en raison de fortes vagues», a ajouté le responsable syrien. «Les avant-postes déployés le long de la côte sont toutefois mobilisés et continuent de surveiller la situation.»

Le ministre libanais des Travaux publics et des Transports Ali Hamie a quant à lui indiqué sur Twitter dans la soirée, que les autorités syriennes lui ont affirmé qu'un hélicoptère de l'armée russe survole toujours la zone à la recherche de survivants. Seize personnes ont pour le moment été secourues

Il s'agit du bilan macabre le plus élevé des suites d'un naufrage de migrants depuis le Liban, qui devient de plus en plus un point de départ des embarcations illégales de migrants.

Le naufrage d'un bateau de migrants surchargé avait déjà eu lieu au mois d'avril, pourchassé par la marine libanaise au large de Tripoli (Nord) ayant fait 6 morts au total. Cet événement avait provoqué de vives tensions dans le pays en crise. Selon l'ONU, au total plus de 38 bateaux transportant au moins 1.500 personnes ont quitté ou tenté de quitter illégalement le Liban par la mer depuis 2020.