Élection présidentielle au Brésil : à une semaine du scrutin, les candidats vont débattre sans Lula

Alors que le premier tour de l’élection présidentielle au Brésil aura lieu dimanche prochain, le 2 octobre, les candidats se réunissent ce samedi pour un nouveau débat, mais l’un d’entre eux, et pas des moindres, manque à l’appel : Lula.

À une semaine de l’élection présidentielle au Brésil, le favori du scrutin, l’ancien président de gauche Lula, refuse de participer à un débat avec ses autres adversaires. En effet, ce samedi soir, CNN Brésil et la chaîne de télévision SBT, le journal Estado de São Paulo, la revue Veja et la radio NovaBrasilFM organisent conjointement un débat télévisé et ont convié les sept principaux candidats à la présidentielle. Cependant, celui désigné comme le favori de l’élection, Lula, a décliné l’invitation.

Son équipe en campagne a en effet expliqué à CNN Brésil que le candidat souhaitait, à une semaine du scrutin, privilégier les rencontres avec les électeurs. «Lula doit encore se rendre à Rio de Janeiro, il doit aller à Minas Gerais, retourner à São Paulo, retourner dans certains États du Nord-Est. Il ira aux débats, il aura des débats au premier tour, mais nous avons choisi de donner la priorité aux voyages, aux contacts avec les électeurs», a détaillé Edinho Silva, coordinateur de la campagne du Parti des Travailleurs.

Ce débat ne sera par ailleurs pas la dernière occasion pour Lula de défendre son programme sur une heure de grande écoute, puisqu’un dernier débat avant le scrutin sera organisé jeudi 29 septembre sur TV Globo, la principale chaîne de télévision du pays.

Un premier débat avait été organisé fin août avec les principaux candidats, qui s’était rapidement transformé en duel entre Lula et son principal adversaire, le président sortant Jair Bolsonaro. Alors que le président d’extrême droite a insulté Lula de «voleur» et d’accuser «son gouvernement (d'avoir été) le plus corrompu de l'histoire du Brésil», le leader de la gauche l’a accusé à son tour de «détruire de Brésil», comparant son bilan économique au sien.

Lula mène la course dans les sondages avec 47 % d'intentions de vote, contre 32 % pour Jair Bolsonaro, selon l'institut Datafolha. Si, depuis plusieurs mois, l’ex-président de gauche est donné favori du scrutin, son avance sur Jair Bolsonaro tend à se réduire. Ces derniers débats présidentiels pourraient donc jouer un rôle crucial dans l’issue du scrutin.