Russie : une fusillade fait au moins 13 morts et 20 blessés dans une école à Ijevsk

Une fusillade a éclaté ce lundi matin dans une école d'Ijevsk, centre de la Russie. Le suspect se serait suicidé et au moins treize mort dont sept enfants sont à déplorer.

Un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Au moins 13 personnes ont été tuées et 20 blessées, dont des enfants, au cours d'une fusillade dans une école d'Ijevsk, dans le centre de la Russie, a annoncé lundi le ministère russe de l'Intérieur, selon lequel l'assaillant s'est suicidé.

Izhevsk. Russia. An unknown person opened fire at the School. Nine people were killed. The shooter himself shot himself. Russia begins to shake. Leave Ukraine if you don't want the collapse of Russia#UkraineWar #Russland #Russian #Ижевск #mobilization #RussiaIsANaziState pic.twitter.com/lNHe9nsGFm

