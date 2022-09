Floride : l'ouragan Ian provoque des inondations «catastrophiques»

L’État de Floride a subi des submersions marines, des vents violents et des inondations «catastrophiques» provoqués par l’ouragan Ian. Ce dernier a été rétrogradé en catégorie 1.

Le puissant ouragan Ian a balayé l'Etat de Floride ces dernières heures. Ses vents violents et pluies torrentielles ont engendré des inondations «catastrophiques» et des coupures massives d'électricité.

Ian, alors classé en catégorie 3, a touché terre mercredi, à 15h05 heure locale, le long de la côte de Cayo Costa (sud-ouest de l'Etat), selon les précisions du NHC (Centre national des ouragans américains).

De nombreuses villes de l'Etat font face à des inondations d'ampleur. Selon le gouverneur d'Etat, Ron DeSantis, la crue a parfois dépassé 3 mètres.

Ainsi, à Naples, dans le sud-ouest de la Floride, des images de la chaîne MSNBC montraient des rues complètement inondées et les voitures flottant au gré du courant. Dans la ville de Fort Myers, les inondations étaient si importantes que certains quartiers ressemblaient à des lacs.

I've been capturing video from this webcam in Fort Myers all day and I've put it into a Timelapse. Check out the storm surge rushing in! Crazy. #Ian #flwx pic.twitter.com/lj7a1wThga

— Brennan Prill (@WxBrenn) September 28, 2022