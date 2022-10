Guerre en Ukraine : la reprise de Lyman, une victoire stratégique pour Kiev

Encerclées par l'armée ukrainienne, les troupes russes se sont retirées samedi de la ville de Lyman, dans le Donbass. Une victoire stratégique et symbolique pour Kiev.

«Le drapeau ukrainien flotte déjà sur Lyman». Dans son allocution quotidienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a célébré samedi la reprise par Kiev de la ville de Lyman, dans l'oblast de Donetsk à l'est du pays.

The city center of Lyman today.



Servicemen of the 81st Airborne Brigade and National Guard tore down the enemy's flags. pic.twitter.com/5w2DpSfqId — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 1, 2022

Comme un pied-de-nez à Vladimir Poutine, cette victoire intervient au lendemain de l'officialisation par le président russe de l'annexion de quatre régions ukrainiennes, dont celle de Donetsk. «Il n’y a pas de trace de quelque pseudo-référendum là-bas», a assuré Volodymyr Zelensky, en référence aux votes organisés par Moscou pour légitimer l'annexion de ces territoires.

carrefour ferroviaire

Conquise par l'armée russe en mai 2020, Lyman - 20.000 habitants - occupe une position stratégique dans le Donbass. Carrefour ferroviaire, la ville était utilisée par Moscou pour le ravitaillement des troupes.

L'armée ukrainienne a affirmé avoir "encerclé" plusieurs milliers de soldats russes dans la ville de Lyman, un important nœud ferroviaire dans l'Est de l'Ukraine, sous contrôle des troupes de Moscou #AFP pic.twitter.com/BevA47ybrZ — Agence France-Presse (@afpfr) October 1, 2022

Deux semaines après le début de la contre-offensive ukrainienne, Kiev poursuit son avancée vers le sud et l'est. «Les forces ukrainiennes poursuivent leur effort, bénéficiant de l’ascendant donné par l’initiative et leurs succès», analyse dans son bilan quotidien l'historien et expert militaire Cédric Mas.

L'armée ukrainienne a déjà revendiqué la reconquête de villes stratégiques dont Koupiansk et Izioum, où des exactions présumées de l'armée russe ont été découvertes.

Mais la route est encore longue pour les Ukrainiens, dont l'objectif affiché est de reconquérir l'intégralité du Donbass. D'autres villes symboliques sont à reprendre dont celles de Lyssytchansk - tombée en juillet aux mains des Russes et Sievierodonetsk.