MeToo : cinq ans après, où en sont les procédures contre Harvey Weinstein ?

Cinq ans après la déflagration #MeToo, Harvey Weinstein, producteur américain reconnu coupable d’agressions sexuelles sur de nombreuses femmes, est toujours sous le coup de procédures judiciaires.

Il y a cinq ans jour pour jour, le New York Times sortait une enquête mettant en cause le célèbre producteur de cinéma Harvey Weinstein, accusé d’agressions sexuelles, de viol ou de harcèlement sexuel par de nombreuses femmes, et déstabilisant toute l’industrie hollywoodienne. C’était-là le premier pas du mouvement #MeToo, reprenant le tweet de l’actrice Alyssa Milano, qui quelques jours après la publication de cette enquête, écrivait sur le réseau social à l’oiseau bleu : «Si vous avez été harcelé ou agressé sexuellement, écrivait "moi aussi" ("me too" en anglais, ndlr) en réponse à ce tweet.»

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 15, 2017

Cinq ans plus tard, où en sont les procédures judiciaires à l’encontre du producteur ? L’ancien magnat du cinéma purge actuellement une peine de 23 ans de réclusion criminelle. Il avait été reconnu coupable en mars 2020, à New York, d’agression sexuelle et de viol. Incarcéré au centre correctionnel Twin Towers de Los Angeles, Harvey Weinstein a toujours nié les faits qui lui ont été reprochés et continue de clamer son innocence.

Après plusieurs demandes d’appel rejetées, la plus haute juridiction de l’Etat de New York a accepté la demande d’appel du producteur qui conteste sa condamnation, faisant notamment valoir des vices de procédure. Une nouvelle audience devrait donc avoir lieu prochainement.

Par ailleurs, Harvey Weinstein est aussi sous le coup d'une procédure judiciaire au Royaume-Uni, où la Metropolitan Police a été autorisée à poursuivre le producteur «dans deux chefs d'accusations concernant des agressions sexuelles sur une femme en août 1996».

Nouveau procès à los angeles

Harvey Weinstein devra aussi répondre à d’autres accusations devant une autre instance judiciaire. Un nouveau procès à l’encontre du producteur âgé de 70 ans s’ouvre le 10 octobre prochain, à Los Angeles cette fois-ci, pour viols et agressions sexuelles sur cinq femmes. Selon le média américain Deadline, il risquerait jusqu’à 140 années de prison supplémentaires dans ce nouveau procès.

Ce procès est prévu pour durer jusqu’au 9 décembre. Parallèlement, la sortie du film «She Said», réalisé par Maria Schrader, qui revient sur l’enquête journaliste du New York Times ayant révélé les affaires d’agression sexuelles d’Harvey Weinstein et fait naître le mouvement #MeToo, est prévue pour le 18 novembre aux Etats-Unis.

Un film qui doit non seulement revenir sur les accusations d'Harvey Weinstein, mais surtout montrer les difficultés qu'ont rencontrées les deux journalistes à l'origine de l'enquête, Jodi Kantor et Meghan Thowey, à une époque où ce type de scandales sexuels ne sortait que très peu dans la presse.