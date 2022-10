Frappes russes en Ukraine et dans le centre de Kiev : ce que l’on sait

L’Ukraine a subi ce lundi matin une vague de bombardements de la Russie sur son territoire. Plusieurs morts et blessés ont été annoncés par Kiev. Une attaque de grande ampleur qui semble être une réponse de Moscou à la destruction partielle du pont en Crimée.

Une vague de bombardements inédite depuis plusieurs mois. La capitale ukrainienne Kiev et d’autres villes du pays ont été frappées par des missiles lundi matin. La Russie aurait visé l’infrastructure énergétique de l’Ukraine, selon le président Volodymyr Zelenski.

«Dans la matinée, l'agresseur a lancé 75 missiles (dont) 41 ont été abattus par notre défense aérienne», a déclaré sur Telegram le commandant en chef ukrainien, Valeriï Zaloujniï, précisant que la Russie avait aussi employé «des drones de combat» iraniens.

Ces frappes interviennent après la destruction partielle du pont reliant la Crimée annexée par la Russie en 2014 et le territoire russe. Le président Vladimir Poutine a accusé l'Ukraine, et des représailles étaient attendues, du fait de l'importance stratégique et symbolique de ce pont.

Quelles cibles ?

Outre la capitale, Kiev, visée pour la première fois depuis le 26 juin, des frappes ont notamment été rapportées à Lviv, dans l'Ouest, très loin de la ligne de front, ainsi qu'à Dnipro (centre) et Zaporijjia (Sud).

Une frappe russe sur Lviv entraînait lundi matin des coupures d'électricité et d'eau chaude, a annoncé le maire de la ville, Andriï Sadoviï.

A Kiev, au moins une demi-douzaine de déflagrations ont été entendues, avec des frappes sur plusieurs quartiers dont le centre-ville. «Il y a plusieurs frappes sur l'infrastructure critique de la ville», a déclaré le maire Vitali Klitchko. Parmi les sites touchés, les autorités ont cité un musée, une université et un parc.

«Sur proposition du ministère de la Défense et en conformité avec le plan de l'état-major, des frappes massives avec des armes de haute précision de longue portée ont été menées contre l'infrastructure énergétique, militaire et de communication de l'Ukraine», a fait savoir Vladimir Poutine lors d'une réunion de son Conseil de sécurité retransmise à la télévision.

Bilan provisoire

«A ce stade, 5 morts et 12 blessés sont connus», a indiqué la police ukrainienne sur Facebook, précisant que «la plupart» des bombardements ont eu lieu «dans le centre de la capitale» ukrainienne.

A Zaporijjia, sept missiles sont tombés sur la ville dans la nuit, faisant au moins un mort et cinq blessés. Un immeuble résidentiel a été en partie détruit, laissant craindre un bilan lourd, selon Oleksandre Staroukh, le gouverneur régional.

Les réactions

«Ils essayent de nous détruire tous, de nous effacer de la surface de la terre», a réagi Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux, appelant la population à rester aux abris.

Le président ukrainien a demandé au chancelier allemand Olaf Scholz et au président français Emmanuel Macron une réponse «dure» à la Russie.

Also had an urgent call with @EmmanuelMacron. We discussed the strengthening of our air defense, the need for a tough European and international reaction, as well as increased pressure on the Russian Federation. France stands with Ukraine. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022

Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec son homologue ukrainien, a fait part de son «extrême inquiétude» et a promis d'accroître l'aide militaire à Kiev.

Le ministre des Affaires étrangères britannique James Cleverly a jugé «inacceptables» les bombardements russes y voyant un signe de «faiblesse» du président Vladimir Poutine.

Russia’s firing of missiles into civilian areas of Ukraine is unacceptable.





I communicated with @DmytroKuleba this morning to reinforce the UK’s ongoing moral and practical support to Ukraine.





This is a demonstration of weakness by Putin, not strength. https://t.co/wsqu1bKccq — James Cleverly(@JamesCleverly) October 10, 2022

Il a ajouté avoir eu une conversation avec son homologue ukrainien Dmytro Kuleba pour l'assurer du «soutien moral et concret» du Royaume-Uni.

De son côté, la Moldavie a déclaré que des missiles russes ayant visé l'Ukraine avaient violé son espace aérien.

«Trois missiles de croisière lancés ce matin sur l'Ukraine par des navires russes en mer Noire ont traversé l'espace aérien moldave», a fustigé sur Twitter le ministre moldave des Affaires étrangères, Nico Pupescu, ajoutant avoir convoqué l'ambassadeur de Russie en Moldavie.

Three cruise missiles launched on Ukraine this morning from Russian ships in the Black Sea crossed Moldova's airspace.





I instructed that Russia's ambassador be summoned to provide an explanation. — Nicu Popescu (@nicupopescu) October 10, 2022

La campagne de bombardements intervient aussi alors que la Russie enchaîne les revers dans sa guerre en Ukraine depuis début septembre, perdant du terrain dans le sud comme dans le nord-est du pays