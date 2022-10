Affaire Maddie : l'Allemand suspecté de la disparition de la fillette inculpé pour cinq autres délits et crimes sexuels

Le principal suspect de la disparition de la petite Maddie - a été inculpé pour d'autres viols et agressions sexuelles, en Allemagne.

Un profil inquiétant. L'homme suspecté de la disparition de Madeleine McCann, surnommée Maddie, a été inculpé en Allemagne pour cinq autres viols et actes de pédophilie présumés, a indiqué le parquet de Braunschweig.

Cet Allemand de 45 ans a été mis en accusation pour trois viols présumés et deux agressions sexuelles sur des enfants.

Des faits pour lesquels il avait déjà été condamné, explique le parquet, précisant qu'il purge actuellement une peine de sept ans de prison, pour un viol également commis au Portugal en 2005.

Des actes violents et parfois filmés

Le quadragénaire aurait violé une femme âgée entre 70 et 80 ans, dans sa résidence secondaire, entre 2000 et 2006. Il aurait filmé la scène et fouetté la victime.

Il est aussi poursuivi pour avoir attaché une adolescente allemande de 14 ans nue à un poteau, avant de la fouetter et de lui imposer un rapport oral. Des actes que le principal suspect de l'enlèvement de la petite Maddie aurait également filmés.

L'Allemand est également accusé d'avoir violé une Irlandaise en 2004, à Faro au Portugal, alors qu'il y résidait durant de nombreuses années.

Les deux dernières accusations portent sur deux agressions sexuelles commises sur des enfants, une fillette de 11 ans et l'autre de 10 ans, en 2007 et 2017, toujours au Portugal.

L'acte de mise en accusation, qui fait au total une centaine de pages, a été «précédé de plusieurs années d'enquêtes très intensives et coûteuses dans plusieurs pays européens», explique le parquet de Braunschweig, saisi des enquêtes car le suspect vivait dans cette ville avant d'aller habiter au Portugal.