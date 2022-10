Russie : Meta, maison-mère de Facebook, classée dans la liste des organisations «terroristes»

Meta n'est plus la bienvenue en Russie. Les autorités russes ont classé la maison-mère de Facebook et Instagram parmi les organisations «terroristes et extrémistes».

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les autorités russes mènent une répression exacerbée de tous ceux qui affichent leur opposition au conflit.

Meta, la maison-mère de Facebook et Instagram, a notamment été ajoutée à la liste des organisations «terroristes et extrémistes», établie par le service russe de surveillance financière.

Instagram et Facebook sont bloqués en Russie depuis mars. Seuls les utilisateurs disposant d'un réseau virtuel privé (VPN) peuvent désormais y accéder. Il en va de même pour Twitter et pour de très nombreux sites de médias critiques du pouvoir.

Des poursuites contre les utilisateurs

La reconnaissance officielle de Meta comme organisation «terroriste et extrémiste» risque de faciliter l'ouverture de poursuites judiciaires renforcées contre ses utilisateurs en Russie. Selon l'avocat Pavel Tchikov, cela pourrait se produire si une personne mentionne publiquement Meta sans indiquer son statut d'organisation interdite, ou si elle montre le logo de la société et de ses filiales.

Il ajoute que les entreprises russes qui travailleraient avec les réseaux sociaux de Meta ou les utiliseraient pour diffuser des publicités pourraient elles aussi être accusées de participation à une organisation «extrémiste».

Les applications de Meta étaient très utilisées en Russie avant d'être interdites, en particulier Instagram. Le groupe détient également la messagerie WhatsApp, très populaire en Russie et dont le tribunal n'a pas ordonné le blocage en mars dernier. Il avait estimé que l'application ne servait pas de moyen de «diffusion publique d'informations».