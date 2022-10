Inondations en Australie : des milliers de personnes appelées à évacuer

L'Etat de Victoria situé au sud-est de l'Australie en première ligne face aux conséquences du dérèglement climatique, fait face à une soudaine montée des eaux consécutive à de fortes précipitations. Des milliers de personnes ont été appelées à évacuer leur maison.

Des centaines de maisons ont été inondées vendredi dans le sud-est de l'Australie où des milliers d'habitants ont été appelés à évacuer leurs domiciles menacés par des crues. L'Etat de Victoria, le deuxième plus peuplé du pays, est particulièrement touché. A Maribyrnong, 500 maisons ont été inondées et les secours sont incapables de progresser dans 500 autres cernées par lea eaux. A Shepparton, une ville située à environ deux heures de Melbourne, 4.000 maisons pourraient être inondées d'ici le début de la semaine prochaine.

More shots as the light improves of the swollen Maribyrnong River with the Anglers’ Tavern ground floor and beer garden inundated ⁦@BreakfastNews⁩ ⁦@abcnews⁩ ⁦@abcmelbourne⁩ pic.twitter.com/gualt5uidr

— Stephanie Ferrier (@FerrierSteph) October 13, 2022