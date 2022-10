Nigeria : les inondations ont fait plus de 600 morts et 1,3 million de personnes déplacées depuis juin

Frappé par de violentes inondations depuis juin dernier, le Nigeria a dénombré de nombreuses pertes selon le dernier bilan officiel communiqué ce dimanche. Au total, 603 personnes ont perdu la vie et 1,3 million d'habitants ont été déplacés depuis le début de la saison des pluies.

Une catastrophe humanitaire qui devrait se prolonger encore plusieurs semaines. Touché par de violentes inondations depuis juin, le Nigeria a déploré plus de 600 morts et 1,3 million de personnes déplacées selon le dernier bilan officiel publié ce dimanche 16 octobre.

«Malheureusement, plus de 603 vies ont été perdues - soit 100 morts de plus en une semaine - et 2.400 autres personnes ont été blessées dans les inondations», a expliqué ce dimanche Sadiya Umar Farouq, la ministre nigérienne des Affaires humanitaires, lors d’une conférence de presse tenue à Abuja.

Yesterday, @FMHDSD held a media briefing on the recent flooding in the country.



I gave the situation report and briefed the media on what @FMHDSD has done so far. pic.twitter.com/IsqQz6GmAP — Sadiya Umar Farouq (@Sadiya_farouq) October 17, 2022

Sadiya Umar Farouq a également déclaré que plus de 120.000 maisons avaient été endommagées, dont plus de 80.000 avaient été totalement détruites. Cette dernière a ajouté que près de 110.000 hectares de terres agricoles ont été partiellement ravagés, ainsi que de nombreuses routes et infrastructures indispensables du pays.

Des inondations attendues jusqu’à fin novembre

La saison des pluies, qui commence traditionnellement en juin, a été particulièrement violente depuis août dernier, selon l'Agence nationale de gestion des urgences (Nema). En raison des pluies diluviennes, les Etats de l’Alambra, de Bayelsa, de Rivers, de Cross River, du Delta ont été rapidement inondés. D'après la ministre des Affaires humanitaires, ces régions sont d’ailleurs toujours exposées «au risque de connaître des inondations jusqu’à fin novembre». Elle a donc appelé les habitants de ces zones vivant près des cours d’eau à évacuer les lieux par prévention.

The head of Nigeria's National Emergency Management Agency has described the scale of disaster in Nigeria as ‘colossal,’ after widespread floods killed more than 500 people and left round 90,000 homes under water https://t.co/01RLxWDY4R pic.twitter.com/Vwz5cjEV0L — Reuters (@Reuters) October 14, 2022

En conséquence des inondations particulièrement importantes de cette année, les producteurs de riz ont annoncé une augmentation des prix de cette denrée. D’autant plus que le Nigeria a interdit l’importation de riz afin de mettre en avant la production locale. Selon un rapport du Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) publié en septembre, le Nigeria est l’un des six pays du monde confrontés à un risque élevé de niveau catastrophique de famine.

La semaine passée, 76 personnes avaient perdu la vie dans un accident de bateau au sud-est du pays en raison de la crue du fleuve Niger. En 2012, le Nigeria avait connu un épisode climatique d’une ampleur comparable, avec des inondations ayant fait 2,1 millions de déplacés et 363 morts au total.