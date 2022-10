Ukraine : pourquoi la Russie utilise-t-elle des drones iraniens pour ses attaques kamikazes ?

L’armée russe utiliserait des drones iraniens pour sa guerre en Ukraine. Lundi, de nombreuses frappes ont été relevées par Kiev. Les Etats-Unis reprochent à l'Iran la livraison de ces armes mais Téhéran nie toute implication.

L'utilisation par les Russes de drones iraniens en Ukraine, comme ceux qui ont frappé Kiev lundi matin, démontre deux choses : la place croissante de Téhéran dans cette activité et certaines défaillances de la filière des drones russes.

Selon la Maison Blanche, l’Iran a livré des centaines de drones à la Russie l’été dernier. Ils seraient régulièrement utilisés par les forces russes.

Two rogue states, russia and Iran, have joined forces to improve the tactics of the Shahed-drone terror.



Question: Which countries are the next targets? Is it time to stop the Shahed-terrorist?

@AFP pic.twitter.com/uJlRinpzn5

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 17, 2022