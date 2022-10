Italie : le footballeur espagnol Pablo Mari blessé dans une attaque au couteau près de Milan

Pablo Mari, le défenseur d'Arsenal prêté à Monza cette saison, a été poignardé dans un centre commercial à Assago, en périphérie de Milan, selon les informations de plusieurs médias italiens. Un mort et trois autres blessés sont également à déplorer dans cette attaque.

Ce jeudi, une personne a été tuée et quatre autres blessées, dont le footballeur espagnol Pablo Mari, dans une attaque au couteau dans un centre commercial près de Milan, ont rapporté plusieurs médias italiens qui évoquent l'acte isolé d'un déséquilibré.

Hospitalisé, il était conscient et en mesure de parler aux enquêteurs, a indiqué à l'AFP une source proche du club. «Cher Pablo, nous sommes tous près de toi et de ta famille, nous t'aimons, continue à te battre comme tu sais le faire, tu es un guerrier et tu guériras vite», a écrit l'administrateur délégué de Monza, Adriano Galliani, dans un tweet publié par le club.

“Caro Pablo, siamo tutti qui vicino a te e alla tua famiglia, ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare, sei un guerriero e guarirai presto”





Adriano Galliani — AC Monza (@ACMonza) October 27, 2022

Un italien de 46 ANS INTERPELLe

L'assaillant, un Italien de 46 ans souffrant de troubles psychiatriques a été interpellé quelques instants après l'attaque, survenue en fin d'après-midi à Assago, en périphérie de Milan, selon l'agence de presse italienne Ansa.

D'arpès la même source, la personne tuée serait un employé de l'hypermarché Carrefour, situé à l'intérieur du centre commercial où a eu lieu l'attaque.

D'après les premiers éléments de l'enquête, l'homme, qui suivait un traitement pour dépression, s'est saisi d'un couteau en rayon avant de s'en prendre à plusieurs personnes se trouvant à proximité, dont le footballeur d'origine espagnole.