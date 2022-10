Comptes Instagram suspendus : tout ce que l'on sait du bug

Un important bug touche l'application Instagram, ce lundi 31 octobre. Il provoque des suspensions aléatoires de comptes.

Après WhatsApp, c'est au tour d'Instagram. De nombreux utilisateurs de l'application ne peuvent plus se connecter sur leur compte, ce lundi. Le bug qui touche le réseau social suspend de manière aléatoire de multiples profils.

«Nous sommes au courant que certains d'entre vous rencontrent des difficultés pour accéder à leur compte Instagram», a expliqué le service de communication de la filiale de Meta, sur son compte Twitter.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022