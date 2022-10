Election présidentielle au Brésil : les 5 défis qui attendent désormais Lula

Élu dimanche président du Brésil pour la troisième fois avec 50,9 % des voix, Lula devra s’atteler à redresser le pays sur le plan économique. Pour y parvenir, il devra mener une politique efficace sur des dossiers prioritaires comme la croissance, l’inflation, la préservation des ressources naturelles, la lutte contre le chômage et les inégalités.

Quelque 33 millions de Brésiliens, soit 15 % de la population, sont en insécurité alimentaire grave selon une étude réalisée dans le pays.

Élu président du Brésil avec 50,9 % des suffrages ce dimanche, Lula aura la lourde tâche de redresser le pays sur le plan économique lors de son mandat.

Pour cela, il devra régler les problématiques majeures du pays, à savoir la baisse de la croissance, la forte inflation, les inégalités sociales qui perdurent, la hausse du chômage et la lutte pour la préservation des ressources naturelles.

Retrouver une dynamique de croissance forte

Malgré un impact plus marqué avec la pandémie de Covid-19, la croissance du Brésil demeurait faible lors de la dernière décennie. En moyenne, elle était de 0,3 % par an lors des dix dernières années, soit deux fois moins que le rythme de croissance de la population locale.

D’après ses projections fournies en octobre dernier, le Fonds Monétaire International (FMI) table sur une croissance économique brésilienne de 2,8 % en 2022, puis de 1 % en 2023 et de 2 % en 2024.

Lutter contre le chômage en explosion

L’autre chantier de Lula sera la lutte contre le chômage, qui a bondi lors de la récession de 2015-2016, selon le site lafinancepourtous.com, édité par l’Éducation Financière du Public (IEFP). Le taux de chômage a fortement augmenté en une décennie, passant de 6,7 % en 2014, à 8,4 % en 2015 et à 11,6 % en 2016 pour terminer à 14,4 % fin 2021.

Ce chiffre s’explique notamment par les nombreuses inégalités touchant les Brésiliens à différents échelons. Les habitants du Sud-Est gagnent deux fois mieux leur vie que ceux du Nord-Est, tout en étant deux fois moins exposés au chômage que leurs compatriotes. Les personnes de couleur et les femmes sont également plus exposées au chômage sur l’ensemble du territoire.

Réduire les inégalités

Un chiffre permet de comprendre l’ampleur des inégalités au Brésil : les 20 % des ménages les plus pauvres ne perçoivent que 4,5 % des revenus du pays. Dans la même lignée, 15 % des Brésiliens se sont déclarés en insécurité alimentaire grave dans une étude, contre 4 % en 2010.

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le coefficient de Gini mesurant les inégalités dans le monde est de 0,534 au Brésil. A titre de comparaison, seule l’Afrique du Sud fait pire parmi les pays de l’OCDE avec un indice de 0,62.

Contenir l’inflation

En baisse depuis le mois d’avril grâce à une politique interventionniste de la banque centrale et des réductions de taxes sur les hydrocarbures, l’inflation se situe actuellement autour de 7 % au Brésil.

D’après les prévisions du FMI, elle devrait être comprise entre 4,7 % et 6 % en 2022 et 2023. Depuis 2021, la Banque centrale du Brésil a augmenté ses taux directeurs pour contenir l’inflation. A l’heure actuelle, ce taux est proche de 14 %.

Préserver Les ressources naturelles

Afin d’attirer de nouveaux investisseurs, l’Etat devra s’engager à préserver l’environnement et les ressources naturelles du pays, à commencer par la forêt amazonienne. C’est le souhait déjà formulé par Lula lors de la campagne présidentielle.

Dans les faits, il devra réorienter la politique de commerce extérieur du Brésil, largement basée sur l’exploitation du pétrole et des minerais. Pour cela, il devra trouver des solutions plus écologiques afin de mettre en œuvre un commerce plus vertueux et ouvert sur le monde.