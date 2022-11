Législatives en Israël : vers un retour de Benjamin Netanyahou ?

Pour la cinquième fois en trois ans et demi, Israël vote pour des élections législatives, ce mardi 1er novembre. Alors qu’il avait été chassé du pouvoir lors du précédent scrutin, l’ex-Premier ministre, Benjamin Netanyahou, pourrait retrouver son poste.

Près d’un an et demi après la défaite de son camp et son départ de la tête du gouvernement, Benjamin Netanyahou va-t-il retrouver le pouvoir en Israël ? Alors que le pays doit voter pour des élections législatives ce mardi, la probabilité d’un retour est belle et bien là.

Battu en juin 2021 par une large coalition qui avait rassemblé des partis de la droite, du centre, de la gauche, mais aussi une formation arabe, l’homme de 73 ans avait quitté le poste qu’il occupait depuis plus de douze ans (sans compter trois années supplémentaires, de 1996 à 1999). Une défaite venant sanctionner des accusations de corruption dans plusieurs dossiers différents.

Un contexte favorable ?

Les partisans de «Bibi», son surnom, croient désormais en son retour, rendu possible par un éclatement de la coalition. Des élus de droite l’ont quittée, lui faisant perdre sa majorité au Parlement (il faut 61 députés sur les 120 sièges de la Knesset). Le leader du Likoud peut compter, de son côté, sur des alliances avec des partis ultra-orthodoxes et d’extrême droite. Un bloc qui a dominé les derniers sondages, avec 60 sièges contre 56 pour le Premier ministre sortant, le centriste Yaïr Lapid, et ses partenaires.

La clé du scrutin pourrait se trouver dans les résultats des partis arabes, qui se présentent de façon divisée, en trois listes (une modérée, une nationaliste et une laïque). Cette dispersion pourrait les empêcher d’obtenir chacun les 3,25 % des voix nécessaires pour intégrer la Knesset, ce qui favoriserait le camp Netanyahou.

A noter que ces élections se déroulent dans un contexte marqué par un regain de violences en Cisjordanie. Deux attaques menées par des Palestiniens ont tué samedi un civil israélien à Hébron, ville où sont installés des colons. Une série d'attentats s'est également déroulée au printemps dernier, entraînant plus de 2.000 raids israéliens en Cisjordanie.

Ce contexte de violences pourrait favoriser un vote à droite, estime la presse locale, faisant pencher la balance du côté de Benjamin Netanyahou.