Royaume-Uni : des militants écologistes se rassemblent devant Downing Street pour interpeller Rishi Sunak

Des militants de Just Stop Oil se sont rassemblés à Downing Street ce mardi pour demander l'abandon des énergies fossiles.

Après avoir multiplié les actions coup de poing, notamment dans les musées, le groupe écologiste Just Stop Oil s'est rassemblé aux abords de Downing Street, à Londres, ce mardi 1er novembre. Ils ont notamment exigé du nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak, qu'il interdise tout nouvelle exploitation de gisements d'énergies fossiles.

Les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent une poignée de militants qui semblaient, dans un premier temps, avoir l'intention d'escalader les hautes grilles d'entrée de Downing Street, abritant la résidence officielle du Premier ministre. Ils ont toutefois abandonné l'idée rapidement et sans résister lorsque des policiers se sont interposés.

BREAKING: DOWNING STREET BLOCKED





At 11:15 this morning, 22 Just Stop Oil supporters swarmed towards the gates of Downing St. A number of them attempted to scale the gates while others sat down in the road to block the entrance, with some gluing their hands to the tarmac pic.twitter.com/KzxtOUpQdH

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) November 1, 2022