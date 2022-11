COP27 : le nouveau président brésilien Lula s'envole pour l'Egypte ce lundi

Quinze jours après son élection à la présidence du Brésil, Lula entame son premier déplacement à l’étranger depuis le scrutin, et s'envole ce lundi pour l'Egypte à l’occasion de la COP27.

Le leader de la gauche brésilienne, Lula, élu président le 30 octobre dernier, est attendu en Egypte ce lundi, à l’occasion de la COP27. Il doit participer aux négociations mardi et mercredi, et doit rencontrer le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Selon la presse brésilienne, des associations et ONG ont préparé un document de plus de 200 pages -contenant des propositions pour sauver l’Amazonie et mettre fin à la déforestation, des propositions de loi pour réformer la politique agricole dans les sept Etats brésiliens sur lesquels la forêt s’étend, ou encore des politiques de protection des peuples autochtones-, qui sera présenté à Lula ces prochains jours.

«Je partirai pour l'Egypte lundi. J'aurai plus de discussions avec des dirigeants mondiaux en une seule journée que Bolsonaro en quatre ans», a déclaré Lula la semaine dernière lors d’un discours à Brasilia. Marina Silva, proche de Lula et ancienne ministre de l’Environnement, d’ailleurs pressentie pour reprendre ce maroquin, a déclaré que la lutte contre la déforestation était une «priorité stratégique» après le mandat de Jair Bolsonaro.

Le président d’extrême droite battu n’a en effet pas fait de la protection du climat et de l’Amazonie une priorité de son mandat, et a davantage soutenu les gros exploitants agricoles qui ravagent la forêt. Selon des études récentes, lors des trois premières années du mandat de Jair Bolsonaro, la déforestation moyenne annuelle en Amazonie a augmenté de 75% par rapport à la décennie précédente. Par ailleurs, la déforestation a battu un nouveau record en ce mois d'octobre 2022.

Jair Bolsonaro absent depuis sa défaite

Pour Marina Silva, la venue de Lula à la COP27 montre que «le Brésil est en train de regagner son rang de partenaire pour l'environnement dans le système multilatéral». Elle a assuré que le Brésil agirait de toute façon contre la déforestation, «par ses propres moyens», mais a salué les décisions de la Norvège et de l’Allemagne, qui, à la suite de l’élection de Lula, ont annoncé être prêtes à reprendre leur soutien financier pour l’Amazonie, coupé en 2019 peu après l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro.

Elu à 50,9% des suffrages il y a quinze jours, Lula ne doit officiellement prendre ses fonctions présidentielles que le 1er janvier prochain. Toutefois, Jair Bolsonaro, toujours en exercice jusqu’à la fin de l’année, a presque complètement disparu de la vie publique depuis sa défaite à la présidentielle, y compris sur les réseaux sociaux. Il s'était par ailleurs muré dans un silence de près de 48 heures après sa défaite, ne prenant la parole que deux jours plus tard pour un discours d'à peine deux minutes durant lequel il n'a pas officiellement reconnu sa défaite ni félicité son adversaire.