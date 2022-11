Missile nord-coréen : réunion d'urgence à l'APEC de Kamala Harris avec 5 autres pays

Une réunion d’urgence a lieu ce vendredi avec la vice-présidente américaine Kamala Harris qui rencontrera conjointement les dirigeants du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada après que la Corée du Nord a tiré un missile balistique intercontinental.

La réunion s’organisera autour des Premiers ministres Fumio Kishida du Japon, Han Duck-soo de la Corée du Sud, Anthony Albanese de l'Australie, Jacinda Ardern de la Nouvelle-Zélande et Justin Trudeau du Canada.

Le Japon a déclaré que le missile était tombé dans ses eaux et qu'il avait la portée nécessaire pour atteindre le continent américain.

Une «violation éhontée»

Ce lancement fait suite à des semaines de tensions croissantes avec la Corée du Nord qui multiplie les lancés de missiles, dont les services de renseignement américains pensent qu'elle prépare un septième essai nucléaire.

La Maison Blanche a qualifié ce dernier lancement de «violation éhontée de multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies» qui «accroît inutilement les tensions» dans la région.

Le président Joe Biden quant à lui, avait rencontré dimanche Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol en marge d'un sommet de l'Asie du Sud-Est au Cambodge, et a lancé une mise en garde commune contre un essai nucléaire de la Corée du Nord, affirmant une réponse «forte et ferme» si cela devait arriver. Pyongyang avait alors considéré cette rencontre à trois comme une preuve d’hostilité des États-Unis.

La vice-présidente représente les États-Unis au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique à Bangkok après que Joe Biden soit rentré à Washington pour le mariage de sa petite-fille.