Les Etats-Unis accusent la République dominicaine de traitement raciste envers les voyageurs américains

L'ambassade des Etats-Unis en République dominicaine accuse le pays de traiter les voyageurs américains différemment, en fonction de leur couleur de peau.

«Au cours des derniers mois, des voyageurs en République dominicaine ont signalé avoir été retardés, détenus ou soumis à des interrogatoires intensifs [...] en raison de leur couleur de peau», selon un communiqué de l'ambassade des Etats-Unis en République dominicaine. Publié samedi 19 novembre, le document a immédiatement fait réagir le pays visé, qui rejette ces accusations de racisme.

Demandant que «les termes» de ce «communiqué ambigu» soient retirés, le ministère dominicain des Affaires étrangères a déploré que le texte de l'ambassade américaine fragilise les «excellentes» relations bilatérales entre les deux pays.

Alert message for U.S. citizens in the Dominican Republic or planning to travel, about situations they may encounter due to ongoing Dominican migration enforcement. Please read the alert message, here: https://t.co/4u0NkYGoKl

