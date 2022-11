Chine : au moins 38 morts dans l'incendie d'une usine dans le centre du pays

L’incendie d’une usine chimique à Anyang (centre de la Chine) a fait ce mardi au moins 38 morts et deux blessés.

Un pays sous le choc. Selon un dernier bilan, au moins 38 personnes sont mortes à Anyang en Chine suite à l’incendie d’une usine chimique. On déplore par ailleurs au moins deux blessés.

Les autorités chinoises ont pointé du doigt le comportement des employés, les accusant d’avoir procédé à une mauvaise manipulation ayant engendré le sinistre.

A fire has killed 38 people at a company dealing in chemicals and other industrial goods in central China’s Henan province. Two other people were injured, the local government in part of Anyang city said. https://t.co/dAnlDbqi19

— The Associated Press (@AP) November 22, 2022