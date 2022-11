Ecosse : un référendum d’indépendance ne peut se faire sans l’accord de Londres, tranche la justice britannique

La Cour suprême britannique a tranché la question ce mercredi. L’Ecosse ne pourra pas organiser un nouveau référendum d’indépendance sans l’accord de Londres, au grand dam du gouvernement indépendantiste écossais.

La réponse est claire. L’Ecosse ne pourra pas organiser de référendum d’indépendance sans l’accord de Londres, suite au refus attendu de la Cour suprême britannique ce mercredi, au grand dam du gouvernement indépendantiste écossais qui entend placer la question au cœur des prochaines élections générales.

«La Cour a unanimement conclu que la proposition de loi (pour un référendum) relève des questions réservées» au pouvoir central à Londres, a expliqué le président de la Cour suprême Robert Reed.

De fait, «le Parlement écossais n'a pas le pouvoir de légiférer pour un référendum d'indépendance». Pour rappel, un précédent référendum avait été organisé en 2014, avec 55 % de refus d'indépendance exprimé par les Écossais.

Ce chiffre est toutefois aujourd'hui remis en cause avec les indépendantistes du Scottish National Party (SNP) au pouvoir à Edimbourg, notamment avec le Brexit intervenu depuis, auquel 62 % des électeurs de la province se sont opposés. Ils souhaitent concrètement que l'Ecosse réintègre l'Union européenne en tant qu'État indépendant.

Cependant, le gouvernement central de Londres s’y était opposé fermement. Nicola Sturgeon a alors saisi la Cour suprême, qui a estimé qu’un tel référendum aurait des conséquences néfastes sur l’union du Royaume-Uni.

Une réponse «décevante» pour la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, dénonçant cette loi qui empêche, selon ses termes, de «choisir son propre avenir», montrant que toute notion de partenariat volontaire avec le Royaume-Uni serait un «mythe».

1/ While disappointed by it I respect ruling of @UKSupremeCourt - it doesn't make law, only interprets it.



A law that doesn't allow Scotland to choose our own future without Westminster consent exposes as myth any notion of the UK as a voluntary partnership & makes case for Indy

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 23, 2022