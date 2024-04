Sondage : près de 7 Français sur 10 favorables à un référendum sur la politique migratoire

Dans le cadre d’un sondage mené par l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, et dont les résultats sont publiés ce mercredi 10 avril, 69% des Français indiquent être en faveur d’un référendum sur la politique migratoire en France.

Une large majorité des sondés réclament une consultation sur ce sujet. A l’occasion d’un sondage relayé ce mercredi par l’Institut CSA, et établi pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du dimanche (JDD), 69% des Français déclarent être en faveur de la mise en œuvre d’un référendum sur la politique migratoire en France. Cela représente une baisse d’un point par rapport à une précédente étude menée en mai 2023.

Dans le détail, les avis sont proches selon le sexe des personnes interrogées (68% des hommes sondés en faveur d'un référendum pour 69% des femmes qui le sont également). Ils différent toutefois nettement selon l’âge et la catégorie socioprofessionnelle des personnes questionnées.

En effet, plus les sondés sont âgés et plus ils se montrent favorables à l'idée d'organiser un référendum sur la politique migratoire en France. La catégorie d'âge où le «pour» l'emporte le plus est ainsi celle des 65 ans et plus (73% de «pour»). Ils sont suivis par les 50-64 ans (71%), les 35-49 ans (69%), les 25-34 ans (64%) et les 18-24 ans (54%).

Il existe aussi un vrai contraste suivant les différentes catégories socio-professionnelles. Si près des trois quarts (74%) des CSP – se sont déclarées en faveur d'un référendum, la part des «pour» tombe à 70% chez les inactifs et à 62% pour les CSP +.

Sur le plan politique, il est à noter qu'à droite ce sont les sympathisants des Républicains qui se déclarent les plus enclins (92%) à l'idée d'organiser un référendum sur la politique migratoire que ceux du Rassemblement national (87%).

Du côté de Renaissance, les avis sont plus partagés (55 % de «pour» ; 45% de «contre»).

A gauche enfin, il est aussi à souligner que le «pour» obtient les faveurs des répondants proches de la France Insoumise (53%) et d’Europe Écologie-Les Verts (52%) et que ces proportions sont plus élevées que ceux proches du PS (49% de «pour»).

Un sujet d'actualité

Le 12 mars dernier, 190 parlementaires LR ont déposé un projet de référendum d’initiative partagée (RIP) sur l'immigration. Le conseil constitutionnel doit se prononcer à ce sujet ce jeudi 11 avril.

S'ils parviennent à faire valider la procédure, les élus des Républicains devront recueillir le soutien de 10% du corps électoral en neuf mois, soit l’équivalent de près de 5 millions de personnes, avant que les Français ne soient directement consultés.

Toujours sur cette thématique, les députés européens ont adopté ce mercredi la vaste réforme de la politique migratoire de l'UE, prévoyant notamment un durcissement des contrôles lors des arrivées aux frontières. Au total, une dizaine de législations intégrant ce «pacte sur la migration et l'asile» ont été votées lors d’une session plénière à Bruxelles (Belgique).

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré, le 9 et 10 avril, auprès d’un échantillon représentatif de 1.012 personnes âgées de 18 et plus, selon les méthodes des quotas.