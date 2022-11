Jérusalem : au moins 1 mort et 18 blessés après deux attaques à la bombe

Deux attaques à la bombe ont fait mercredi matin au moins 1 mort et 18 blessés à Jérusalem (Israël).

Jérusalem une nouvelle fois endeuillé. Deux attaques à la bombe survenues coup sur coup ont fait au moins un mort et 18 blessés ce mercredi dans la capitale de l'Etat hébreu. Le gouvernement israélien les a rapidement qualifiées d'attaques terroristes.

La première explosion a eu lieu à un arrêt de bus à la sortie de Jérusalem. Elle a fait 12 blessés, dont quatre grièvement. La seconde a frappé une autre station et détruit un autocar. Trois blessés ont été dénombrés. La police israélienne a ensuite affirmé qu'une des personnes blessées avait succombé à ses blessures.

A horrific morning in Jerusalem.





1 killed and 18 hurt in two separate terrorist attacks in which two bombs went off at two bus stops.





We mourn for the victim who was murdered and pray for the recovery of the injured. pic.twitter.com/uhvRhsJbs3

— Israel ישראל (@Israel) November 23, 2022