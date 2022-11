Irene Cara, emblématique chanteuse de «Fame» et «What a feeling», est morte

La chanteuse, actrice et danseuse Irene Cara, est morte à l’âge de 63 ans. L’artiste était l’interprète des titres incontournables «Fame» et «What a feeling».

Irene Cara n'est plus. La chanteuse, connue pour ses chansons dans les comédies musicales Flashdance (1983) et Fame (1980) est décédée à l’âge de 63 ans.

C’est son agent qui a annoncé la triste nouvelle ce samedi 26 novembre, via Twitter. La cause du décès de l’artiste demeure pour le moment, inconnue.

La chanteuse, actrice et danseuse a été retrouvée morte la veille à son domicile en Floride.

C’est à l’âge de 20 ans qu’Irene Cara avait joué et chanté dans la comédie musicale emblématique «Fame». Trois ans plus tard, elle avait interprété la chanson titre «What a feeling» pour le film «Flashdance».

This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. - JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh

— Irene Cara (@Irene_Cara) November 26, 2022