«Maman, j’ai raté l’avion !» : la maison familiale du film culte est à vendre

La maison familiale de la comédie culte «Maman, j’ai raté l’avion !», dans laquelle Kévin se retrouve seul après avoir été oublié par ses parents, est à vendre. Elle est située à Winnetka, dans la banlieue de Chicago (États-Unis).

La demeure emblématique du film «Maman, j’ai raté l’avion !», sorti en 1990, cherche un nouveau propriétaire. Il s’agit de la célèbre maison dans laquelle le jeune Kevin McCallister (Macaulay Culkin) est oublié par ses parents, partis en vacances à Paris, et tente par tous les moyens de repousser les cambrioleurs.

Pour s’offrir cette luxueuse bâtisse en brique de 848 mètres carrés, construite en 1921 à Winnetka, dans la banlieue de Chicago, il faudra débourser 5,25 millions de dollars, soit environ 4,8 millions d’euros. Comme le rapporte l’annonce mise en ligne, elle comprend cinq chambres, six salles de bains et une grande salle à manger.

Entièrement rénovée et agrandie en 2018, la demeure compte également deux laveries, un cinéma privatif, un dressing, une salle de sport, une cheminée, un terrain de basket intérieur, et même un spa.

©Capture d'écran Zillow



L’agence immobilière a précisé que les propriétaires actuels ont pris soin de maintenir les détails architecturaux et l'intégrité des espaces les plus mémorables, à l’image du hall d'entrée et de l’inoubliable grand escalier. Pour lui donner un style plus minimaliste, moderne et épuré, les fameuses tapisseries fleuries ont toutefois été remplacées des murs blancs.