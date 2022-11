Emmanuel Macron aux Etats-Unis : tout savoir sur Jon Batiste, l'artiste qui va chanter pour Joe Biden et Emmanuel Macron

A l'occasion de la visite d'Etat d'Emmanuel Macron aux Etats-Unis, le président Joe Biden a prévu un dîner au cours duquel se produira l'artiste américain, Jon Batiste.

Un artiste peu connu du grand public français. Originaire de Louisiane, Jon Batiste aura l'honneur de chanter au dîner d'Etat organisé par la Maison Blanche pour les époux Macron.

«C'est un artiste qui transcende les générations, la musique de Jon Batiste inspire et rassemble les gens», a déclaré Vanessa Valdivia, porte-parole de la Première dame Jill Biden, en charge des préparatifs du dîner, dans des propos relayés par The Guardian.

une riche carrière musicalE

Cet amoureux de jazz, âgé de 36 ans, est un vrai virtuose. Diplômé de la renommée Julliard School de New-York, il est à la fois chanteur, compositeur, chef d'orchestre et musicien.

Il a enregistré et joué avec les plus grands à l'instar de Prince, Stevie Wonder, Lenny Kravitz ou encore Ed Sheeran. Consécration en 2022 : son cinquième album studio «We Are» lui a valu le Grammy Award de l'album de l'année, en avril dernier. Au total, il a remporté 5 trophées durant cette cérémonie.

Jon Batiste plays Lost Woods Theme on The Late Show with Stephen Colbert pic.twitter.com/HWdePpUkZT — Grubb (@JeffGrubb) June 18, 2019

Jon Batiste a également connu une carrière à la télévision. En 2015 et durant cinq saisons, il a dirigé le groupe de musique qui accompagne l'animateur Stephan Colbert sur son «Late Show», diffusé sur la chaîne CBS.

un artiste engagé

Issu d'une famille active dans la lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis, il a participé à de nombreuses marches en marge du mouvement Black Lives Matter.

En juin 2020, il a organisé une manifestation pacifique dans les rues de New York, pour dénoncer les violences policières de son pays.