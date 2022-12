Brésil : Lula rencontrera Joe Biden aux États-Unis début 2023

Le président élu du Brésil, Lula, a été convié à Washington pour rencontrer Joe Biden. Une rencontre qui devrait avoir lieu après l’investiture du nouveau président brésilien, le 1er janvier 2023.

Un rapprochement hautement symbolique. Le président élu du Brésil, Lula, qui a remporté l’élection en octobre dernier, a reçu une invitation à se rendre à Washington pour rencontrer son homologue américain Joe Biden. Lundi, le leader de gauche a reçu le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, qui l'a formellement invité.

Si des sources proches du nouveau président ont d’abord affirmé qu’il devrait se rendre aux États-Unis avant sa prise de fonction officielle, un membre de son administration a toutefois affirmé que cette rencontre aurait lieu début 2023, après la cérémonie d’investiture fixée au 1er janvier. Une visite officielle devra donc être organisée au début de l’année. Après sa rencontre avec Lula, Jake Sullivan a déclaré que le Brésil et les États-Unis avaient des agendas communs, et devaient développer une «relation constructive» avec «un engagement actif et régulier».

«Je suis enthousiaste à l'idée de discuter avec le président Biden et d'approfondir la relation entre nos deux pays», a tweeté Lula après sa rencontre avec l’officiel américain. Le président brésilien a notamment déclaré vouloir discuter de la guerre en Ukraine, qu’il juge inutile, avec Joe Biden. L'ex leader syndical avait vivement critiqué Joe Biden pour l'aide de 40 milliards de dollars (environ 38 milliards d'euros) qu'il a attribuée à l'Ukraine pour acheter des armes. D'autres dossiers sensibles, comme celui de la crise au Venezuela, pourraient être discutés entre les deux présidents.

Joe Biden avait été l’un des premiers chefs d’État à féliciter Lula pour son élection, le 30 octobre dernier, pour reconnaître immédiatement le résultat du scrutin, alors que doutes planait sur un potentiel rejet des résultats par le président d’extrême droite sortant, Jair Bolsonaro. Le président américain avait eu Lula au téléphone dès le lendemain de son élection.

Depuis sa campagne, Lula avait affirmé vouloir reprendre les relations diplomatiques et aller à la rencontre des différents chefs d’État s’il redevenait président du Brésil, malgré les divergences politiques évidentes qu'ils peuvent avoir, et notamment avec les États-Unis. Avant même son investiture, il s’est notamment déjà rendu en Égypte pour la COP27, pour parler entre autres de l’Amazonie. De son côté, le président déchu, Jair Bolsonaro, se fait extrêmement discret depuis sa défaite, aussi bien dans ses déplacements que sur les réseaux sociaux.