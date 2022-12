Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky personnalité de l'année 2022 pour Time magazine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été désigné ce mercredi personnalité de l’année 2022 par le magazine américain Time, rendant hommage également à l’«esprit de l’Ukraine».

Il a incarné la résistance de son pays face à l’invasion de la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est vu décerner par le magazine américain Time, la mention de personnalité de l’année 2022, rendant également hommage à l’«esprit de l’Ukraine».

La couverture du Time, rendue publique ce mercredi 7 décembre, est aussi accompagnée d’un long reportage du journaliste américain Simon Shuster, ayant pu interviewer le dirigeant de l’Ukraine. Le rédacteur en chef du magazine, Edward Felsenthal, a pris la décision de choisir Volodymyr Zelensky comme personnalité de l’année affirmant «que la bataille pour l'Ukraine suscite de l'espoir ou de la peur» et que «Volodymyr Zelensky a galvanisé le monde d'une manière que nous n'avions pas vue depuis des décennies».

«Pour avoir prouvé que le courage peut être aussi contagieux que la peur, pour avoir incité les gens et les nations à s'unir pour défendre la liberté, pour avoir rappelé au monde la fragilité de la démocratie et de la paix, Volodymyr Zelensky et l'esprit de l'Ukraine sont la personnalité de l'année 2022 du TIME», résume le magazine.

«Dans les semaines qui ont suivi le début des bombardements russes le 24 février, sa décision de ne pas fuir Kiev mais de rester et de rallier des soutiens a été cruciale. De son premier message de 40 secondes sur Instagram le 25 février, montrant que son cabinet et la société civile étaient intacts et en place, aux discours quotidiens prononcés à distance devant des institutions comme les parlements, la Banque mondiale et les Grammy Awards, le président de l'Ukraine était partout», a développé le rédacteur en chef du Time.

Tout un peuple derrière son dirigeant

La photo de couverture du magazine représente tout d’abord Volodymyr Zelensky au centre, cet ancien comédien de 44 ans regardant vers l’horizon. Il porte un pull kaki, un vêtement qu’il a l’habitude de porter au-dessus d’un gilet par balle pour se protéger. Les traits tirés et avec une barbe de plusieurs jours, il est aussi entouré de nombreuses personnalités importantes.

En effet, de tous les côtés plusieurs figures symboliques ornent la page de couverture, suivie d’une foule de manifestants brandissant des drapeaux ukrainiens. Une fleur est également présente, le tournesol, qui est la fleur nationale mais dorénavant l’image même de la résistance ukrainienne face à l’envahisseur russe.

Parmi les personnalités qui figurent sur cette image, il y a la médecin Iryna Kondratova, «qui a aidé les mères à accoucher dans un sous-sol d'hôpital pendant les bombardements», l'ingénieur Oleg Kutkov qui a permis au pays de maintenir son réseau de connexion à internet, la rédactrice en cheffe du Kyiv Independent, Olga Rudenko, le chef cuisinier Ievgen Klopotenko, «qui a transformé son restaurant en cantine de secours» ou encore le chirurgien de guerre David Nott.

En 2021, c'est l'entrepreneur milliardaire Elon Musk, nouveau propriétaire de Twitter et patron de SpaceX et de Tesla, qui avait été distingué. En 2007, le président russe Vladimir Poutine avait d’ailleurs été choisi comme personnalité de l’année.