Etats-Unis : après un quadruple meurtre d’étudiants, le FBI et 75.000 internautes mènent l’enquête

L'Idaho, petit Etat rural de l'Ouest américain, est en émoi après le meurtre de quatre étudiants dans une colocation. Alors que la police semble à la peine pour retrouver les coupables, des internautes mènent eux aussi l'enquête.

Quatre étudiants tués dans une même maison, zéro suspect et une police qui patine : c'est l'histoire qui secoue l'Etat américain d'Idaho et passionne les enquêteurs en herbe.

Les faits remontent au dimanche 13 novembre. Il est 11h58, quand les services de secours reçoivent un appel d'étudiants au 1122 King Road à Moscow, bourgade située au milieu des collines de l'Idaho, Etat rural du nord-ouest américain.

Sur place, les policiers découvrent quatre cadavres : deux au premier étage, deux au second. Les corps de Kaylee Goncalves, Madison Mogen - toutes deux 21 ans -, Xana Kernodle et Ethan Chapin - 20 ans chacun et en couple - sont lardés de coups de couteau. Aucune trace de crime sexuel n'est relevée mais certaines des victimes portent des blessures de défense.

Selon les premiers éléments de l'enquête, ces étudiants sans histoire ont été tués dans leur sommeil, sans que cela ne réveille leurs deux autres colocataires dans cette maison blanche de trois niveaux. Tous avaient fait la fête la veille.

“Sent my daughter to college to get an education, she came back in a box” broke my heart but “he doesn’t have to go up those steps” makes me wonder… #KayleeGoncalves #IdahoStudents #IdahoHomicides #Idaho4 #IdahoFour pic.twitter.com/YtiUczLtqb

— Anthony (@Anthony85858585) December 4, 2022