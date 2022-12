La chanteuse Linda de Suza est décédée à l'âge de 74 ans

Âgée de 74 ans, la chanteuse Linda de Suza est décédée ce mercredi 28 décembre 2022 à l’hôpital de Gisors. Elle a succombé à une insuffisance respiratoire.

La chanteuse d’origine portugaise Linda de Suza est morte ce mercredi 28 décembre 2022, à l’hôpital de Gisors en Normandie, ont annoncé son fils et son agent via l’Agence France-Presse. Voix incontournable de la culture lusophone, l'artiste de 74 ans avait été transférée «pour insuffisance respiratoire et positive au Covid-19».

«Son fils Joäo Lança et moi-même, avons la douleur de vous apprendre le décès ce matin à 10h10» de Linda de Suza, a écrit Fabien Lecoeuvre. Très populaire en France dans les années 1980, elle avait ému avec le récit de son passage clandestin de la frontière française, avec pour seul bagage une «valise en carton» et avait vendu des millions de disques, essentiellement dans l'Hexagone.

Elle avait offert au public un dernier concert en 2019, à Champigny, dans le Sud-Est de la région parisienne.