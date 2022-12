Andrew Tate, l'influenceur qui avait interpellé Greta Thunberg, arrêté en Roumanie pour trafic d'êtres humains

L'ancien champion de kickboxing devenu influenceur, Andrew Tate, a été arrêté avec son frère en Roumanie ce jeudi 29 décembre dans le cadre d'une enquête sur la traite des êtres humains. L'homme avait récemment fait parler de lui pour s'être moqué de la militante écologiste suédoise Greta Thunberg.

L'arroseur arrosé ? L'influenceur américano-britannique Andrew Tate, ancien candidat de téléréalité au Royaume-Uni et champion de kickboxing, a été arrêté ce jeudi en Roumanie. Il était accompagné de son frère, Tristan Tate. Les deux hommes étaient recherchés par la police locale dans le cadre d'une enquête pour traite d'êtres humains, a expliqué nos confrères de la BBC.

Cet influenceur, connu pour ses propos violents et misogynes, a pu être appréhendé grâce à une boîte à pizza, apparue dans une vidéo où il s'en prenait une nouvelle fois à la militante écologiste Greta Thunberg. Dans cette vidéo, on peut voir qu'Andrew Tate se fait livrer des pizzas, où apparaît le logo d'un restaurant roumain, pays dans lequel l'ancien sportif est recherché.

La police locale a donc réalisé une descente dans sa villa, qui avait déjà été perquisitionnée en avril dernier. Selon des informations de la police roumaine, une Américaine serait retenue contre son gré dans sa demeure. Et la police roumaine a effectivement trouvé au sein de sa villa deux femmes, une Roumaine et une Américaine.

Il y a quelques jours, Andrew Tate avait interpellé la militante écologiste suédoise Greta Thunberg sur Twitter, dernier réseau social grand public où il peut encore s'exprimer. Dans cette première vidéo, l'homme avait déclaré «Bonjour Greta Thunberg. Je possède 33 voitures. Ma Bugatti a un w16 8.0L quad turbo. Mes DEUX Ferrari 812 competizione ont des V12 de 6,5 litres. Ce n'est que le début». Avant d'ajouter : «veuillez indiquer votre adresse électronique pour que je puisse vous envoyer une liste complète de ma collection de voitures et de leurs énormes émissions respectives.»

La jeune femme de 19 ans avait alors répondu avec ironie en l'affichant publiquement sur la plate-forme. «Oui, merci de m’éclairer. Envoyez-moi un mail à l’adresse energiedepetitebit*@achètetoiunevie.com», avait-elle alors déclaré. Et cette réponse de la militante écologiste qui a très probablement enragé Andrew Tate, l'obligeant à lui répondre sans prendre de précaution.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg





The world was curious.





And I do agree you should get a life https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf

— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022