Antarctique : des scientifiques à la recherche de «la plus vieille glace au monde»

Plusieurs chercheurs étudient les plus vieux échantillons de glace du monde afin de mieux comprendre l’évolution et l’avenir de notre planète. Le 23 décembre dernier, ils ont publié une vidéo de leurs travaux.

Le Center for Oldest Ice Exploration (Coldex) est une mission américaine qui étudie les plus vieux échantillons de glace du monde. Et pour cela, les scientifiques de cette mission sont à la recherche de «la plus vieille glace du monde».

L’objectif est de comprendre l’évolution du climat, et son avenir, en analysant des bulles d’air emprisonnées dans la glace. Avec ces analyses, ils peuvent déterminer la quantité de dioxyde de carbone dans l’air à une certaine période.

