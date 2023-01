Afghanistan : une ancienne députée abattue à son domicile

Une ancienne députée afghane et l’un de ses gardes du corps ont été tués ce samedi 14 janvier à Kaboul, en Afghanistan, par des hommes armés.

L’ancienne députée afghane Mursal Nabizada a été abattue à son domicile de Kaboul dans la nuit de samedi à dimanche, par un groupe d’hommes armés. Un de ses gardes du corps a également été tué dans l’attaque, et le frère de l’ancienne élue a été blessé. Selon les informations d'Associated Press, un deuxième garde du corps aurait été blessé.

Mursal Nabizada, âgée de 32 ans, était membre du précédent parlement soutenu par les occidentaux. Elle avait été élue députée de Kaboul en 2018. En août 2021, à l’arrivée au pouvoir des talibans après le retrait des troupes américaines d’Afghanistan, la députée avait refusé de fuir son pays.

Les forces de sécurité ont ouvert une enquête pour tenter de «trouver les criminels et les remettre à la justice», a ajouté le porte-parole de la police.

Plusieurs personnalités politiques ont rendu hommage à Mursal Nabizada. Mariam Solaimankhil, également ancienne députée du parlement afghan, a rendu hommage à «une femme forte, au franc-parler, qui défendait ce en quoi elle croyait, même face au danger», et a souligné son courage d’être restée en Afghanistan plutôt que de fuir le pays à l’arrivée des talibans.

Mursal Nabizada, woman parliamentarian in #Afghanistan, was brutally killed alongside her bodyguard in her home, in #Kabul.





I am sad and angry and want the world to know! She was killed in darkness, but the #Taleban build their system of Gender Apartheid in full daylight. pic.twitter.com/7bCPYQpUZs

— Hannah Neumann (@HNeumannMEP) January 15, 2023