Crash d'un avion au Népal : ce que l'on sait sur l'accident qui a fait au moins 68 morts

Au moins 68 personnes ont perdu la vie dans le crash d'un avion de la compagnie Yeti Airlines, ce dimanche 15 janvier, près de l'aéroport local de Pokhara, au Népal. Voici ce que l'on sait sur ce tragique accident, le plus meurtrier de ces trente dernières années au pays himalayen.

«Aucun survivant n'a été trouvé pour l'instant». Voici l'annonce faite par le porte-parole de l'armée népalaise. Ce dimanche, au moins 68 personnes sont mortes dans le crash d'un avion au Népal. A son bord, 72 personnes avaient décollé quelques minutes plus tôt. Lundi, les secours étaient toujours à pied d'œuvre pour retrouver les quatre dernières victimes de l'accident.

la carcasse de l'appareil retrouvée dans un ravin

L'accident concerne un ATR 72 de la compagnie aérienne Yeti Airlines en provenance de la capitale népalaise Katmandou. L'appareil s'est écrasé peu avant 11h, heure locale, près de l'aéroport local de Pokhara, dans le centre du Népal, où il devait atterrir.

Dans une vidéo partagée sur les médias sociaux, on peut voir un avion volant à basse altitude au-dessus d'une zone d'habitation avant de brusquement s'incliner sur la gauche, le tout suivi d'une puissante déflagration.

Terrible vidéo du crash d'un ATR72 de Yéti Airlines ce matin au Népal.





L'appareil s'est écrasé à l'aéroport de Pokhara. Il y avait 72 personnes à bord.





pic.twitter.com/fEETROzCAY

La carcasse de l'appareil en feu a été retrouvée au fond d'un ravin de 300 mètres de profondeur situé entre cet ancien aéroport créé en 1958 et le nouveau terminal international ouvert le 1er janvier dernier dans cette ville qui est une porte d'entrée pour les pèlerins et les trekkeurs du monde entier.

Dans la soirée, au milieu de la végétation calcinée, des soldats continuaient d'extraire les corps des victimes des débris éparpillés de l'ATR à l'aide de cordes et de civières.

15 ressortissants étrangers, dont un Français

Selon les autorités locales, l'avion népalais transportait 72 personnes, 68 passagers dont six enfants, et les quatre membres de l'équipage.

Sudarshan Bartaula, le porte-parole de cette compagnie aérienne, a annoncé que 15 étrangers étaient à bord de l'avion. Parmi eux, cinq Indiens, quatre Russes, deux Sud-Coréens ainsi que quatre passagers en provenance respectivement d'Argentine, d'Australie, de France et d'Irlande.

Quant aux autres passagers, ils étaient tous de nationalité népalaise.

«aucun espoir» de retrouver des survivants

Au lendemain de l'accident, l'espoir de retrouver des survivants est désormais «nul», selon un haut responsable local.

«Nous avons retrouvé 68 corps jusqu'à présent. Nous sommes à la recherche de quatre autres corps (...). Nous prions pour qu'un miracle se produise. Mais, l'espoir de retrouver quelqu'un en vie est nul», a déclaré Tek Bahadur KC, chef du district de Taksi où l'avion s'est écrasé dimanche.

Toutefois, quatre personnes étaient toujours portées disparues ce lundi.

Accident le plus meurtrier de ces trente dernières années au Népal

L'histoire du transport aérien népalais est marquée par une série d'accidents majeurs, la catastrophe de ce dimanche est la plus meurtrière de ces trente dernières années.

En 1992, 167 personnes à bord d'un avion de Pakistan International Airlines avaient péri dans un crash à l'approche de Katmandou. Deux mois plus tôt, un accident de la Thai Airways avait fait 113 morts près du même aéroport.

Le secteur aérien du Népal a connu un véritable essor ces dernières années, ses appareils acheminant des marchandises et des personnes dans des régions difficiles d'accès, ainsi que des randonneurs adeptes du trekking et des alpinistes étrangers. Mais il a aussi souffert d'une formation des pilotes et d'une maintenance insuffisantes.

Il faut également noter que Yeti Airlines figure sur la «liste noire» des compagnies aériennes interdites en Europe, comme 18 autres.