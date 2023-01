Guerre en Ukraine : Moscou compare les actions de l’Occident à la «solution finale» des nazis

Moscou a comparé ce mercredi les actions des pays occidentaux contre la Russie en Ukraine à la «solution finale», appliquée par les nazis afin d’exterminer les juifs au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, n’a pas hésité à comparer ce mercredi les actions des pays occidentaux contre la Russie en Ukraine à la «solution finale» d’Adolf Hitler et son régime, qui visait à exterminer les juifs lors de la Seconde Guerre mondiale.

«Tout comme Napoléon a mobilisé presque toute l'Europe contre l'Empire russe, comme Hitler a mobilisé et conquis la plupart des pays européens pour les lancer contre l'Union soviétique, aujourd'hui les Etats-Unis ont monté une coalition», a-t-il asséné en conférence de presse. Selon lui, leur objectif est le «même : la "solution finale" à la question russe. Tout comme Hitler voulait résoudre la question juive, désormais, les dirigeants occidentaux (...) disent sans ambiguïté que la Russie doit subir une défaite stratégique».

Watch: #Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov says the US has assembled a coalition of European countries to solve “the Russian question” in the same way that Adolf #Hitler has sought a “final solution” to eradicate Europe’s #Jews.https://t.co/J3fjFjijJI pic.twitter.com/CKTRyyhpMo

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 18, 2023