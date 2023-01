«Nous combattrons en 2025» : un général américain craint une guerre avec la Chine

D'après le général américain Michael Minihan, les élections taïwanaises, qui auront lieu en 2024, seraient l'occasion pour la Chine de remettre la main sur ce territoire. Ce qui engendrerait de grandes tensions avec Washington.

Michael Minihan, général américain, alerte sur un risque de guerre avec la Chine en 2025. Dans une note interne, dont l'authenticité a été confirmée par le Pentagone à l'AFP, le commandant de l'Air Mobility Command estime que Xi Jinping, le président chinois, «dispose à la fois d'une équipe, d'un motif et d'une opportunité pour 2025». Il craint que la Chine tente d'envahir Taïwan, qui entretient des relations particulièrement bonnes avec les Etats-Unis.

En effet, la Chine ne s'est pas privée, cet été, de montrer sa puissance militaire en procédant à d'importants exercices proches de Taïwan. Ces exercices avaient été organisés en tant que réponse hostile à la visite de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre de représentants, sur l'île.

Un motif pour agir

Pour rappel, en 1949, date de la fin de la guerre civile chinoise, la République populaire de Chine a perdu des provinces, dont Taïwan. L'île s'est ensuite rapprochée des Etats-Unis, devenant un de ses alliés majeurs et une grande puissance économique, ce que la Chine voit toujours d'un mauvais œil. Elle considère l'île comme une province qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire. De plus, les Etats-Unis sont un soutien militaire à Taïwan face à la Chine.

Selon le général Minihan, la Chine disposera en 2024 de la parfaite opportunité pour agir à Taïwan. En effet, la prochaine élection présidentielle aura lieu en janvier 2024 et la question de la paix où de la guerre en sera un thème principal.

La même année, les Américains aussi devront choisir leur président, ce qui tournera l'attention du pays vers l'intérieur, et moins vers Taïwan. Une occasion parfaite pour Xi Jinping de récupérer cette île.

Le général Minihan appelle donc ses troupes à s'entraîner au combat et au tir, les invitant à «viser les têtes». «J'espère me tromper. Mon instinct me dit que nous combattrons en 2025», assure-t-il.