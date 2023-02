Royaume-Uni : la directrice d'une école réputée et sa fille abattues, le mari suspecté des meurtres

Emma Pattison, la directrice d’Epsom Collège, une école privée réputée en Angleterre, a été retrouvée morte à son domicile situé sur le terrain de l’établissement, ce dimanche 5 février. Selon la police de Surrey, son mari l’aurait abattue avant de tuer leur fille de 7 ans et de se suicider.

L’homme de 39 ans aurait décimé sa famille avant de se donner la mort. Emma Pattison, la directrice d’Epsom Collège, une école privée réputée en Angleterre, a été retrouvée morte à son domicile situé sur le terrain de l’établissement, ce dimanche 5 février. La piste privilégiée par la police de Surrey est que son mari George l’aurait abattue avant de tuer Lettie, leur fille de 7 ans, et de se suicider avec la même arme.

D’après la BBC, la directrice d’école âgée de de 45 ans aurait passé un appel de détresse à un membre de sa famille dans la soirée de samedi à dimanche. Ce dernier aurait constaté la mort du couple et de l'enfant lors de sa venue en pleine nuit au domicile familial, situé dans la commune de Surrey.

Epsom College headteacher and daughter shot by husband, police believe https://t.co/Uk8R3ZxOsY

