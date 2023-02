Brésil : la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna va rencontrer Lula

La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna est en visite officielle au Brésil ce mercredi 8 et ce jeudi 9 février, où elle doit rencontrer le nouveau président Lula et renforcer les relations diplomatiques entre la France et le Brésil fragilisées durant les années Bolsonaro.

Après quatre années de froid diplomatique sous le mandat de Jair Bolsonaro, le dialogue entre la France et le Brésil va se renforcer. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna est en déplacement ce mercredi et ce jeudi dans le plus grand pays d’Amérique latine, visite pendant laquelle elle doit rencontrer le nouveau président Lula.

«Cette visite, un mois après l’entrée en fonction de M. Luiz Inacio Lula Da Silva, vise à resserrer les liens dans tous les domaines entre la France et le Brésil, qui sont liés par un partenariat stratégique et partagent les mêmes valeurs démocratiques, de paix et de promotion du multilatéralisme pour affronter les défis mondiaux», a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

Catherine Colonna se rendra d’abord dans la capitale Brasilia pour y rencontrer le président Lula, le ministre des Relations extérieures Mauro Vieira et la ministre de l’Environnement Marina Silva. L’occasion de réitérer le soutien de la France au leader de gauche après les attaques contre la démocratie brésilienne du 8 janvier dernier, un mois pile après l'invasion des lieux de pouvoir à Brasilia. Il sera aussi question de discuter de la «coopération économique, scientifique et académique, ainsi que de la défense» entre les deux nations, ou encore de la coopération transfrontalière, la France partageant sa plus longue frontière terrestre (700 km) avec le Brésil, en Guyane.

Protection de l'amazonie

Cette visite sera également l’occasion d’aborder le sujet de la transition écologique et de la lutte pour la protection de l’environnement, un dossier qui était justement à l’origine de la dégradation des relations entre Paris et Brasilia quand Emmanuel Macron avait critiqué la gestion des tragiques incendies en Amazonie par Jair Bolsonaro en 2019. Ce dernier ainsi que certains de ces ministres avaient alors eu des propos violents à l’égard du président français.

«La ministre aura des échanges approfondis avec l’ensemble de ses interlocuteurs au sujet de l’engagement commun de nos deux pays en faveur de l’environnement et de la transition écologique dans la perspective du One Forest Summit, des prochaines COP et du sommet des pays d’Amazonie», selon le ministère. La porte-parole de la ministre, Anne-Claire Legendre, a rappelé que la France soutenait par ailleurs la candidature du Brésil pour l’organisation de la COP30 en Amazonie, que Lula a proposée lors du dernier sommet pour le climat en Égypte.

La rencontre avec Lula et des membres de son gouvernement sera également l'occasion de parler de la guerre en Ukraine, que le Brésil a condamné sans toutefois prendre de sanction contre la Russie, contrairement à de nombreux pays occidentaux. Lula avait même été vivement critiqué quelques semaines après son élection pour avoir affirmé que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, était «aussi responsable» que Vladimir Poutine dans le conflit.

La ministre doit également se rendre à São Paulo pour rencontrer les ressortissants français au Brésil et des représentants de la communauté d’affaires, la France comptant plus de 1.100 entreprises au Brésil, et étant le troisième investisseur direct étranger dans le pays.