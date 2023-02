Guerre en Ukraine : «le président Zelensky a réclamé des avions à l'Europe, mais il aurait mieux fait de demander des munitions», affirme le général Bruno Clermont

«Le président Volodymyr Zelensky a réclamé des avions à l'Europe, mais il aurait mieux fait de demander des munitions», a critiqué ce mardi dans la Matinale de CNEWS le général de corps aérien Bruno Clermont, alors que Kiev est engagé dans une course à la logistique pour résister à la nouvelle offensive attendue des Russes.

L'inquiétude serait-elle en train de monter dans le camp des Occidentaux ? Alors que Moscou serait sur le point de lancer une attaque de grande ampleur sur le territoire ukrainien, la récente visite de Volodymyr Zelensky à ses alliés européens, n'a pas totalement rassuré le général de corps aérien Bruno Clermont, consultant CNEWS.

«Le président ukrainien est venu en Europe réclamer des avions, mais je pense qu'il aurait dû demander des munitions. Il aura besoin des "ailes de la liberté" dans plusieurs mois, plusieurs années, alors qu'il aura besoin de munitions dès la semaine prochaine», a-t-il dit. Juste avant, il avait insisté sur l'autre erreur stratégique commise selon lui par Volodymyr Zelensky : «Le fait qu'il ait trop insisté sur la faiblesse des Russes risque de démobiliser les Occidentaux».

«En aucun cas, des avions de chasse ne peuvent être livrés dans les semaines qui viennent», selon Emmanuel Macron

Volodymyr Zelensky avait effectué la semaine dernière une mini-tournée européenne de deux jours, au cours de laquelle il n'avait eu de cesse de réclamer des avions aux Occidentaux. «En aucun cas, des avions de chasse ne peuvent être livrés dans les semaines qui viennent parce qu'il y a des délais de formation, de livraison (...) incompressibles pour des avions qui ne sont pas connus des pilotes ukrainiens», lui avait répondu Emmanuel Macron.

«Il est essentiel que les alliés privilégient les matériels qui sont les plus utiles» et «les plus rapides», avait dit le chef de l'Etat, estimant que les canons Caesar et le système de défense sol-air de moyenne portée MAMBA fournis par la France répondaient à ces critères.

Il faut peut-être «intensifier» les livraisons des «éléments d'artillerie permettant de lancer des offensives terrestres ou de résister», avait insisté Emmanuel Macron.