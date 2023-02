Arabie Saoudite : qu’est-ce que le «New Murabba», le prochain giga-projet voulu par Mohammed ben Salmane ?

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a confirmé, ce jeudi 16 février, le lancement de la construction du «New Murabba», un giga-projet voulu par le prince héritier Mohammed ben Salmane visant à attirer les touristes. La construction devrait être achevée en 2030.

Titanesque. 25 millions de km2 de surface de plancher, 104.000 unités résidentielles, 9.000 chambres d’hôtel… Tel est le nouveau projet voulu par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et intitulé «New Murabba». Implanté au cœur de la ville de Riyad, ce projet vise à créer un nouvel espace de vie, de travail et de divertissement unique au monde.

Dévoilé par le ministère saoudien des Affaires étrangères dans une courte vidéo publiée sur le réseau social Twitter, ce projet est construit dans le respect du concept de développement durable avec des espaces verts et des sentiers cyclables.

Le projet "New Murabba" comprend la construction du Mukaab, l'icône culturelle mondiale de la capitale #Riyad.



Le New Murabba comprendra également 1,4 million de m2 de bureaux, 620.000 m2 d’activités de loisirs, une université et 1,8 million d’installations communautaires. Situé à l’intersection des routes King Salman et King Khalid, au nord-ouest de la capitale saoudienne, le projet s’étendra sur une superficie de 19 km2.

Il s’agit en réalité d’une «ville» à l’intérieur de la grande ville. Le New Murabba disposera de son propre système de transport interne. Un tas de caractéristiques qui ne peuvent qu’accroître la curiosité des touristes voulant découvrir ce lieu.

«C’est la première destination immersive et expérientielle au monde. Là où l'hospitalité, le commerce de détail et les loisirs atteignent de nouveaux sommets, le tout dans des environnements à couper le souffle et en constante évolution», peut-on lire sur le site du New Murabba.

«Une passerelle vers un autre monde», ajoute-t-on.

Le Mukaab, «une nouvelle icône»

Implanté au cœur du New Murabba, le Mukaab, inspiré potentiellement de la forme en cube de la Kaaba, un édifice sacré pour les musulmans situé presque au centre de la cour de la grande mosquée de la Mecque, est «le plus grand centre-ville moderne du monde». Il s’agit, là aussi, d’une destination immersive proposant une expérience basée sur la technologie numérique et virtuelle avec les dernières techniques holographiques.

Cette structure de 2 millions de m2 de surface de plancher mesure 400 mètres de haut, 400 mètres de large et 400 mètres de long. À travers sa forme cubique, le Mukaab vise à garantir une utilisation optimale de l’espace. Il doit abriter une multitude d’attractions commerciales, culturelles et touristiques.

Selon le site d’information Arab News, le projet New Murabba devrait ajouter environ 50 milliards d’euros à l’économie non-pétrolière et créer 334.000 emplois directs et indirects d’ici à 2030, année d’achèvement de sa construction.