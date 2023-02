Guerre en Ukraine : la Chine envisage d'envoyer des «armes» à la Russie, selon les Etats-Unis

La Chine envisage de fournir des armes à la Russie, a alerté le secrétaire d'État américain Antony Blinken ce dimanche, après une rencontre avec son homologue chinois, Wang Yi.

Le représentant américain s'exprimait depuis Berlin, où se tient actuellement la Conférence de Munich pour la sécurité, au lendemain d'une rencontre avec son homologue chinois Wang Yi, organisée samedi. «Nous avons parlé de la guerre menée par la Russie et des inquiétudes que nous avons quant au fait que la Chine envisage de fournir un soutien létal à la Russie», a-t-il dit sur CBS.

Le chef de la diplomatie américaine a précisé que cette aide signifiait «principalement des armes» et n'a pas manqué de mettre en garde la Chine contre les «implications et les conséquences» qu'une telle aide engendrerait, a annoncé le porte-parole du département d'Etat, Ned Price, en rendant compte de l'entretien «franc et direct».

Dans le cadre de cette interview à CBS, Antony Blinken est également revenu sur les accusations de crimes contre l’humanité dirigées contre la Russie, dont il avait déjà fait part dans une déclaration officielle publiée ce samedi 18 février, à l'image de la vice-présidente des États-Unis Kamala Harris.

Selon le secrétaire d'État américain, plusieurs responsables russes ont commis des «tortures de civils en détention, des passages à tabac ainsi que des électrocutions».

