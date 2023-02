Un an de guerre en Ukraine : les 5 chiffres forts du conflit

Depuis un an, Kiev tente de résister contre les troupes russes de Vladimir Poutine, qui ont lancé leur invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. Mais le bilan humain et économique est lourd.

Le 24 février 2022, Vladimir Poutine annonçait le lancement d’une «opération militaire spéciale» en Ukraine. Un an après le début du conflit, des vies ont été ôtées, des milliers d’ukrainiens se sont réfugiés à l’étranger, et des milliards d’euros ont été débloqués pour venir en aide à un peuple qui, quotidiennement depuis douze mois, vit sous les bombes. Retour sur un an de guerre ukrainienne en cinq chiffres.

7.031 civils tués

Il est difficile de connaître le nombre réel de civils tués à ce jour. En effet, les chiffres varient selon les différentes sources. Selon l'Organisation des Nations unies (ONU), au 15 janvier 2023, 7.031 civils ukrainiens seraient décédés depuis le début du conflit. Sur son site, l'organisme a précisé que «les chiffres réels pourraient être plus élevés». Parmi les morts, il y aurait plus de 400 enfants, selon Kiev.

Selon la Norvège, pays frontalier de la Russie, «l’Ukraine a environ 30.000 civils qui sont morts dans cette guerre affreuse», a indiqué le chef d’état-major Eirik Kristoffersen lors d’une interview accordée à la chaîne norvégienne TV2, également en janvier 2023.

Du côté des pertes militaires, le responsable norvégien en a évoqué 100.000 du côté ukrainien, alors que le ministère russe de la Défense a donné fin septembre le chiffre de 83.000. Une annonce à prendre avec des pincettes, les chiffres annoncés par l’agresseur pouvant être gonflés pour donner l’illusion d’être en position de force.

Le 1er décembre dernier, le conseiller de la présidence ukrainienne Mykhaïlo Podoliak annonçait entre 10.000 et 13.000 soldats tués au front.

entre 40.000 et 60.000 soldats russes tués

Comme pour les civils et soldats ukrainiens, les chiffres officiels ne sont pas ou peu connus. Le 17 février dernier, les renseignements britanniques évoquaient entre «40.000 et 60.000 soldats russes» morts depuis le début de la guerre, en précisant que le taux de perte a «considérablement augmenté depuis septembre 2022». Date à laquelle Vladimir Poutine a réquisitionné près de 300.000 réservistes pour combattre. Ce bilan peut donc s’expliquer par le manque de formation des recrues.

La Norvège, elle, a estimé à 180.000 le nombre de morts du côté russe, toujours d’après le chef d’état-major Eirik Kristoffersen. Des données non confirmées par la Russie mais différentes de celles données par le ministère de la défense ukrainienne sur Twitter. Tous les jours, est publié le chiffre «officiel» des soldats russes ayant trouvé la mort depuis le début du conflit. Le dernier rapport datant du 22 février faisait état de 145.060 morts.

Si l’on considère que les soldats de la milice Wagner sont à proprement parler des soldats russes, alors, selon la Maison Blanche, 9.000 d’entre eux seraient morts au front depuis le commencement de la guerre en Ukraine. Ces hommes sont, à 90%, des personnes condamnées par la Russie pour des crimes. Pour tenter de retrouver la liberté, il leur est proposé de combattre contre les Ukrainiens.

8 millions de réfugiés ukrainiens

Selon l’ONU, près de 8 millions d’Ukrainiens ont quitté leur pays à cause du conflit. La plupart se sont réfugiés dans toute l’Europe, à l’instar de la Pologne, pays frontalier de l’Ukraine, qui a recueilli près de deux millions de réfugiés, d’après l’AFP. L’Allemagne a été le deuxième pays d’accueil des Ukrainiens. Plus d’un million d’entre eux s’y sont exilés.

En France, il y aurait entre «107.000 et 108.000 ressortissants ukrainiens», d’après Alain Régnier, délégué interministériel chargé de l’accueil et de l’intégration des réfugiés. 80% d’entre eux sont des femmes et des enfants, a-t-il expliqué dans une interview accordée à CNEWS.

138 milliards d'euros de dommages

L’économie ukrainienne est au plus bas depuis l’invasion russe. Immeubles ravagés, usines à l’arrêt, infrastructures en morceaux… Le coût est dramatique pour le pays, dont le PIB s’est contracté de 35% en 2022, selon la Banque mondiale. La Kyiv school of economics estimait en janvier le montant des dommages à 138 milliards de dollars, et plus de 34 milliards de pertes pour l'agriculture.

Selon Kiev, plus de 3.000 écoles ont été touchées, et 239 lieux culturels, selon l’Unesco.

plus de 166 milliards d'euros d'aide

Les Etats-Unis ont été les premiers soutiens à l’Ukraine. Alors que Joe Biden a fait une visite surprise à Kiev ce lundi 20 février, Washington a accordé une enveloppe de 73,18 milliards d’euros en 2022. Lors de son déplacement, le locataire de la Maison Blanche a annoncé que son pays accroîtrait une fois de plus l’aide de 468 millions d’euros, notamment en munitions d’artillerie et systèmes antiblindage.

Le Royaume-Uni a quant à lui octroyé 8,31 milliards d’euros à l’Ukraine. De plus, il avait été le premier pays à fournir des armes létales à l’armée ukrainienne, avant même l’invasion russe. L'Union européenne, de son côté, a fourni 50 milliards d’euros à l’Ukraine depuis 2022, d’après la Commission européenne. Pour l’année 2023, les Vingt-Sept ont décidé de débloquer 18 milliards d’euros supplémentaires pour répondre aux besoins à court terme du pays.