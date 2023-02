Harvey Weinstein : la victime du producteur connue sous le pseudonyme «Jane Doe 1» révèle son identité

La victime de Harvey Weinstein connue sous le nom de «Jane Doe 1» a décidé de révéler son identité. «Je suis Evgeniya, j'ai été violée. C'est mon histoire», déclare ce vendredi 24 février cette femme de 43 ans et mère de trois enfants, dans une interview exclusive pour le Hollywood Reporter.

Elle ne veut plus se cacher. La victime au cœur de la récente condamnation d'Harvey Weinstein – jusqu’alors publiquement simplement connue en tant que «Jane Doe 1» tout au long de la procédure afin de préserver son anonymat – a décidé de révéler au monde son identité, dans une interview pour The Hollywood Reporter parue ce 24 février. Cette décision de se dévoiler fait suite à l’annonce, la veille, de la condamnation à 16 ans de prison du producteur de films en disgrâce, dans le cadre de son procès qui se tenait à Los Angeles.

Un procès qui impliquait à la base les accusations de quatre femmes, mais c’est finalement seulement les accusations de Evgeniya Chernyshova qui auront permis d’aboutir à la condamnation de l’ancien producteur. Une condamnation qui s’ajoute à celle que purge déjà actuellement Harvey Weinstein, celle-ci de 23 ans, pour une autre condamnation en 2020 à New York. Deux peines qui «assurent» désormais que le violeur en série ne sortira pas de prison de son vivant.

In a THR exclusive, the crucial Harvey Weinstein victim known as Jane Doe 1 goes public for the first time and explains why she no longer wants anonymity: "I'm tired of hiding," says Russian-born former model and actress Evgeniya Chernyshova

https://t.co/QaDqm0s5Vr — The Hollywood Reporter (@THR) February 24, 2023

Parlant de la raison pour laquelle elle s'est finalement manifestée pour révéler son identité, Evgeniya Chernyshova déclare : «J'en ai assez de me cacher. Je veux retrouver ma vie. Je suis Evgeniya, j'ai été violée. C'est mon histoire.» Elle a ajouté : «Si je continue à me cacher, je ne peux rien faire. Je serai juste là avec ma douleur». Pour The Hollywood Reporter, elle raconte aussi sa terrible histoire.

Violée en 2013 à Los Angeles

Evgeniya Chernyshova avait témoigné que Weinstein l'avait violée dans sa chambre d'hôtel en 2013. A propos du viol, elle se souvient être tombée sur Weinstein pendant la semaine des Oscars à Los Angeles, et plus tard d'avoir reçu un appel de la réception de l'hôtel, l'informant que Weinstein voulait la voir.

Il est allé jusqu'à la porte de sa chambre d'hôtel et a demandé à entrer. «Et c'est la chose que j'ai regrettée au cours des dix dernières années – d’avoir ouvert cette porte», dit-elle. «Il est allé directement s’asseoir. Il disait des choses comme 'Nous ne faisons que parler. Il ne se passe rien. Pourquoi es-tu si nerveuse ?» Alors que les choses commençaient à mal tourner, Chernyshova a dit à Weinstein qu'elle était mariée et qu'elle voulait qu'il parte.

«Il a ouvert son pantalon et je suis devenue hystérique», se souvient-elle. «Je continuais à montrer les photos de mes enfants, pour essayer de le convaincre que, 'J'ai des enfants, s'il vous plaît ne faites pas ça.' Mais il a fait ce qu'il a fait. Il m'a agressée dans la chambre, puis il m'a traînée dans la salle de bain et il m'a violée là-bas». Elle s'est souvenue par la suite : «Je me sentais très, très sale et comme si je devais mourir.»

sa fille la pousse à se rendre à la police

C'est une conversation avec sa fille Maria en 2017 qui l'a finalement amenée à signaler son cas. «Tout a commencé lorsque j'ai parlé à ma mère des agressions sexuelles que j'ai subies en deuxième année au lycée», a déclaré sa fille Maria, expliquant que sa mère avait insisté pour qu'elle signale l'agression à la police. «Je lui ai dit qu'elle ne pourrait jamais vraiment me comprendre», a poursuivi Maria. «Et elle m'a dit qu'elle me comprenais, parce qu'elle avait elle-même été violée.»

La mère et la fille ont alors convenu ensemble de présenter toutes les deux leurs cas à la police. Par «coïncidence», quelques semaines plus tard, le New York Times et le New Yorker ont publié leurs fameuses enquêtes sur les agissements d’Harvey Weinstein.

Celle que l'on appelle alors encore Jane Doe 1 témoigne pour les besoins du procès en 2022, ce qu'elle décrit comme «la pire expérience de sa vie», évoquant aussi les tentatives des avocats de la défense de la «harceler et de l'humilier».

Elle a dit-elle fondu en larmes quand elle a appris la condamnation de Weinstein. «Je crois toutes les victimes qui ont témoigné», a-t-elle tenu à déclarer. «Toutes. Et je veux dire ceci, ce n'est pas seulement ma victoire, c'est notre victoire».