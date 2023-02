Un an de guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky salue l'«invincibilité» des Ukrainiens dans une vidéo émouvante

Ce vendredi 24 février, pour le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, Volodymyr Zelensky a publié une vidéo pour rendre hommage aux Ukrainiens.

Un an de guerre, «un an de larmes». En ce vendredi 24 février, date anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a partagé sur Twitter une émouvante vidéo qui rend compte des épreuves subies mais aussi de la force déployée par son peuple depuis le début du conflit.

Soulignant la «douleur» et le «chagrin», les images qui défilent à l'écran montrent les soldats éreintés, les bombardements, la peur des enfants, les larmes des adultes. Ceux qui pleurent leurs morts, aussi.

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.



It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2023