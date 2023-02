Envoyée en 1916, une lettre arrive enfin à destination, plus de 100 ans après

Au Royaume-Uni, une lettre postée en 1916 est arrivée à destination en 2021, soit plus de 100 ans après l’envoi.

105 ans, c’est le temps qu’il aura fallu à ce courrier pour arriver à bon port. Envoyée en 1916, cette mystérieuse lettre a été livrée en 2021 à un certain Finlay Glen.

L'histoire a récemment été relayée par le journal britannique The Guardian. Postée à Bath, dans le sud-ouest de l’Angleterre, il y a plus d'un siècle, cette lettre est enfin arrivée à Londres alors qu’il n’y a que 200 kilomètres qui séparent les deux villes.

Elle a donc été découverte par Finlay Glen, dans la boîte aux lettres de son appartement, il y a deux ans. Il a rapidement remarqué la date du courrier, «6 février 16», il a alors pensé qu’il s’agissait d’un envoi daté de 2016 mais le timbre de l’enveloppe l’a fait changer d’avis.

En effet, il s’agissait un timbre à l’effigie du Roi George V, qui a régné sur le Royaume-Uni de 1910 à 1936. Le Londonien a donc déduit que cette mystérieuse lettre était bien plus ancienne et qu’elle avait été expédiée il y a plus d’un siècle.

D’abord intrigué, Finlay Glen a fini par oublier l’existence de ce courrier, avant de remettre la main dessus il y a quelques jours.

Cette fois-ci, il a décidé de l’ouvrir pour découvrir son contenu. Et grâce à l’aide de Stephen Oxford, rédacteur en chef d’un magazine consacré à l’histoire locale, ils ont pu retrouver la vraie destinataire de cette lettre «assez émouvante».

Il s’agirait donc d’une certaine Katie Marsh, femme du marchand de timbres Oswald Marsh. Le jeune homme s’est engagé à remettre ce «morceau étonnant de leur histoire familiale» à un proche de Katie Marsh, si une personne venait à se manifester.