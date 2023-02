Affaire Maddie McCann : tout ce que l'on sait sur Julia Faustyna, l'Allemande qui affirme être la fillette disparue

Prétendant être la jeune Maddie McCann disparue à Praia Da Luz (Portugal) en mai 2007, Julia Faustyna a multiplié les appels médiatiques ces derniers jours pour réaliser un test ADN. La version des faits de cette Allemande vivant en Pologne a pourtant été mise à mal par son profil psychologique instable et l’enquête menée par la police polonaise.

Des incohérences qui discréditeraient ses allégations. Prétendant être la jeune Maddie McCann disparue à Praia Da Luz (Portugal) en mai 2007, Julia Faustyna a multiplié les appels médiatiques ces derniers jours pour pousser les parents biologiques de la fillette à réaliser un test ADN.

Sur son compte Instagram iammadeleinemccann, qui compte plus de 1,1 million d’abonnés, cette Allemande qui vit en Pologne a publié une succession de messages émouvants afin d’obtenir l’adhésion du grand public dans sa quête.

Une ressemblance physique

Pour consolider sa version des faits, l’Allemande, aussi surnommée Julia Wendell, a pointé du doigt les ressemblances physiques entre elle et la fillette disparue au Portugal. La jeune femme, résidant en Pologne, a mis en avant deux similitudes «majeures».

La première serait une tâche dans l’œil, comparable à celle observable sur les photos diffusées par les parents biologiques au moment de la disparition de Maddie. La seconde serait les grains de beauté identiques entre elle et la jeune fille disparue situés dans les deux cas au niveau de la cuisse et du visage.

Julia a également affirmé n’avoir aucun souvenir de son enfance en raison d’une amnésie liée aux agressions pédophiles qu’elle aurait subies dans sa jeunesse.

Une bataille pour obtenir un test ADN

Sur son compte Instagram, elle a multiplié les appels dans une volonté de dialogue avec les parents de Maddie, laissant même les contacts de sa représentante, Fia Johansson, à ces derniers.

Julia n’a pas lâché l’idée de réaliser un test ADN et elle a accentué la pression mise sur les parents biologiques de la jeune fille pour obtenir gain de cause. Cette dernière a menacé Kate et Gerry McCann de les poursuivre en justice s’ils continuaient de refuser cette proposition.

«Julia essaie de savoir qui elle est depuis maintenant deux mois. Quand je lui parle, elle pleure et dit qu'elle veut juste connaître la vérité. Elle a le droit de le savoir», a indiqué Fia Johansonn, qui alterne entre les rôles d’influenceuse, d’hypnothérapeute et de médium, auprès de 7NEWS.

Julia a des troubles psychiatriques

Toutefois, la version des faits mise en avant par Julia a perdu en crédibilité en raison du profil psychologique instable de celle-ci. Selon sa famille, elle serait suivie par des psychologues pour d’importants troubles depuis plusieurs années, rapporte Le Parisien. D’après cette source, elle aurait même arrêté de prendre les médicaments prescrits à cet effet et refusé de suivre un traitement adapté en Pologne.

Pour de nombreux experts étudiant son cas, Julia aurait inventé cette histoire afin de se protéger, elle qui se sentirait étrangère dans sa propre famille.

«Le fait d’avoir évolué dans une famille dans laquelle on se sent mal et dans laquelle on ne se reconnaît pas peut favoriser la conviction que nos parents ne sont pas nos parents et qu’on est forcément issu d’autres parents. C’est un moyen de supporter l’idée d’avoir cette famille si dysfonctionnelle», a analysé le pédopsychiatre Stéphane Clerget pour CNEWS.

La police contredit la version de Julia

La fragilité psychique de Julia semble d'autant plus probable que celle-ci se conjugue au fait que l’enquête de la police polonaise a montré de nombreuses incohérences. La première étant l’âge de Julia, qui a 21 ans alors que Maddie devrait avoir 19 ans actuellement.

«Les investigations réalisées à ce stade contredisent la version présentée par cette jeune femme. L’enquête est en cours, mais on peut déjà exclure que cette version soit vraie», a assuré un porte-parole de la police locale au journal polonais Gazeta.pl.

Cette prise de position a été confirmée par d’autres médias européens. «Sans connaître les détails précisément, cela ne correspond pas. Je ne pense pas que ce soit elle», a assuré le détective privé mandaté par la famille de la petite Maddie dans le journal espagnol El Independiente.

D’un point de vue judiciaire, un homme de 45 ans suspecté dans cette affaire a été mis en examen en Allemagne en avril 2022. Pédophile multirécidiviste reconnu, l'homme a vécu au Portugal de nombreuses années avant d’être identifié en 2020. Néanmoins, il n’est plus considéré comme suspect principal dans la disparition de Madeleine McCann en raison du manque de preuves à son encontre, selon le Daily Mail.