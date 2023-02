Guerre en Ukraine : la Russie recruterait des membres du Fatah et du Hezbollah au Liban, selon un média américain

La Russie recruterait des membres du Fatah et du Hezbollah au Liban pour les enrôler parmi ses troupes déployées en Ukraine, selon les informations d'un média américain.

Des hommes qui seraient motivés par l'appât du gain. Dans un article publié ce mardi 28 février par l'agence de presse américaine The Media Line, spécialisée dans la couverture du Moyen-Orient, le journaliste israélien Majdi Halabi affirme que la Russie recruterait des soldats du Fatah et du Hezbollah au Liban, avec l'aide de l'ambassade de Palestine sur place.

#Lebanon gov't security source tells TML that young #Palestinian men are being paid 350 USD per month to enlist in the #Russian military, while elite #Syrian troops are also being recruited in a display of loyalty for aid in the civil war. #Recruited https://t.co/DouGRZvcq4

— The Media Line (@TheMediaLine) February 27, 2023